अपनी बच्चापार्टी के साथ 61वां जन्मदिन मनाने निकले आमिर खान, एक्स वाइफ के सामने लुटाया गर्लफ्रेंड पर प्यार

Aamir Khan celebrates his 61 Birthday: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan) के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज आमिर खान अपना जन्मदिन मना रहे हैं. इसी के साथ आमिर खान 61 साल के हो गए हैं. ऐसे में भला आमिर खान के परिवार के लोग भल कैसे शांत बैठ सकते थे. कुछ समय पहले ही आमिर खान के परिवार ने उनका शान से जन्मदिन मनाया है. इस दौरान आमिर खान के तीनों बच्चों एक छत के नीचे जमा हुए. इस दौरान आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव (Kiran Rao) और गर्लफ्रेंड गौरी (Gauri Spratt) भी पहुंची थीं. अब सोशल मीडिया पर आमिर खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आमिर खान के साथ देश के जाने-माने क्रिकेटर इमरान पठान भी नजर आ रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में आमिर खान की बेटी ईरा ने लाइटर से केक की मोमबत्ती जलाईं. जिसके बाद आमिर खान ने केक कट करके अपने बेटे आजाद को पहली बाइट खिलाई.
आमिर खान ने गौरी पर लुटाया प्यार
बच्चों को केक खिलाने के बाद आमिर खान इमरान पठान और गौरी की तरफ बढ़े. आमिर खान ने इस दौरान बड़े ही प्यार से अपनी गर्लफ्रेंड को केक खिलाया. इस दौरान आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी ग्रीन कलर के सूट में नजर आईं. अब आमिर खान और गौरी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस पूछ रहे हैं कि क्या सच में आमिर खान और गौरी के साथ इस जश्न में किरण राव भी थीं. फैंस को वायरल वीडियो में आमिर खान की एक्स वाइफ नजर नहीं आईं. आपको बता दें कि आमिर खान के जन्मदिन किरण राव भी पहुंची थीं. हालांकि इस दौरान किरण राव, आमिर खान के साथ नहीं दिखीं. अब अपने बच्चों की खुशियों में शामिल होने के लिए तो किरण राव को आना ही पड़ेगा.
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हाल ही में गौरी के साथ नजर आए थे आमिर खान
कुछ समय पहले ही बॉलीवुड की एक हाईप्रोफाइल शादी में आमिर खान गौरी के साथ पहुंचे थे. इस दौरान आमिर खान और गौरी ने जमकर पोज दिए थे. मीडिया के सामने आमिर खान और गौरी ने एक दूसरे का एक मिनट के लिए भी हाथ नहीं छोड़ा. आमिर खान और गौरी का ये अंदाज देखकर तो उनके फैंस को ही सदमा लग गया था. फैंस कहने लगे थे कि आमिर खान और गौरी को अब शादी कर लेना चाहिए. हालांकि आमिर खान और गौरी को अब भी शादी से डर लगता है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
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