Salman Khan के पिता Salim Khan के हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे Aamir Khan, गर्लफ्रेंड Gauri Spratt भी दिखीं साथ

Aamir Khan Gauri Spratt met Salman Khan's father, Salim Khan, in Lilavati Hospital: सलमान खान (Salman Khan) और उनका परिवार इस समय जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है. सलमान खान के पिता सलीम खान (Salim Khan) की कुछ समय पहले ही तबीयत खराब हो गई थी. माइनर ब्रेन हैमरेज होने के बाद परिवार के लोगों ने सलीम खान को अस्पताल में भर्ती करवाया था. जिसके बाद से ही सलमान खान परिवार के साथ अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं. ऐसे में बॉलीवुड सितारे भी सलमान खान को सहारा देने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं. कुछ समय पहले ही बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को लीलावती अस्पताल के बाहर देखा गया है. आमिर खान अपनी अपनी गर्लफ्रेंड गौरी (Gauri Spratt) के साथ लीलावती अस्पताल पहुंचे थे. इस दौरान आमिर खान और गौरी एक साथ दिखे. अब सोशल मीडिया पर आमिर खान और गौरी की ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो में आमिर खान और गौरी एक ही कार से घर वापस जा रहे हैं.
फिर लाइमलाइट में आए आमिर खान और गौरी
आमिर खान की इस विजिट ने सलमान खान के फैंस का दिल जीत लिया है. फैंस का कहना है कि इस बुरे समय में आकर आमिर खान ने एक सच्चे दोस्त होने की मिसाल कायम की है. अस्पताल में आमिर खान बहुत ही सादे लुक में नजर आए. वहीं गौरी भी शर्ट में कमाल दिख रही थीं. गौरतलब है कि फैंस को आमिर खान और गौरी की जोड़ी काफी पसंद आ रही है. यही वजह है जो लोग लगातार आमिर खान और गौरी को शादी करने की सलाह दे रहे हैं. हालांकि आमिर खान और गौरी फिलहाल शादी को लेकर सीरियस नहीं हैं.
Aamir khan with girlfriend spotted at Bandra #aamirkhan #entertainmentvideo #trending #viral #fyp #shorts pic.twitter.com/5Kjg2J6u1H
सलमान खान को क्यों आ रहा है गुस्सा?
गौरतलब है कि सलीम खान के अस्पताल में एडमिट होते ही सलमान खान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. बताया जा रहा है कि सलमान खान लीलावती अस्पताल के स्टाफ से बेहद खफा हैं. हाल ही में लीलावती अस्पताल की तरफ से सलीम खान की सेहत को लेकर एक स्टेटमेंट दी गई थी. ये स्टेटमेंट बाहर आते ही सलमान खान का गुस्सा लीलावती अस्पताल की अथॉरिटी पर फूट गया. बताया जा रहा है कि सलमान खान ने बिना देर किए लीलावती अस्पताल की अथॉरिटी से बात की और इस तरह की स्टेटमेंट न देने की गुजारिश की है. अब ये तो हर कोई जानता है कि सलमान खान से पंगा लेना सेहत के लिए जरा भी अच्छा नहीं है. ऐसे में लीलावती अस्पताल का स्टाफ भी अब संभल गया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को फॉलो करने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी....
