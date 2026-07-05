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अपने पिता की बारात में रंग जमाने पहुंचे Zunaid Khan, सौतेली मां के साथ रंग जमाने पहुंचीं ईरा

Junaid Khan makes a grand entry Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: खबर आ रही है कि बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में मेहमानों ने आना शुरू कर दिया है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आमिर खान के बेटे जुनैद जबरदस्त एंट्री करते नजर आ रहे हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: July 5, 2026 12:45 PM IST
अपने पिता की बारात में रंग जमाने पहुंचे Zunaid Khan, सौतेली मां के साथ रंग जमाने पहुंचीं ईरा

अपने पिता की बारात में रंग जमाने पहुंचे Zunaid Khan

Junaid Khan makes a grand entry at Aamir Khan and Gauri Spratt's wedding: आमिर खान और गौरी स्प्रैट (Aamir Khan Gauri Spratt) ने इस समय सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. हर किसी को आमिर खान की तीसरी शादी का इंतजार है. आमिर खान और गौरी स्प्रैट मुंबई की भरी बारिश में सात फेरे लेने वाले हैं. फैंस की नजर आमिर खान और गौरी स्प्रैट पर बनी हुई है. वहीं दूसरी तरफ आमिर खान और गौरी स्प्रैट के परिवार ने शादी की तैयारी पूरी कर ली है. मेहमानों ने आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में आना शुरू कर दिया है. कुछ समय पहले ही अंबानी और ठाकरे परिवार आमिर खान और गौरी स्प्रैट के घर पहुंचा है. इसके अलावा बॉलीवुड फिल्ममेकर आशुतोष गोवारिकर भी अपनी पत्नी के साथ आमिर खान और गौरी स्प्रैट की खुशियों में शामिल होने पहुंचे. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आमिर खान के बेटे जुनैद खान शादी के वेन्यू पर पहुंचते नजर आ रहे हैं.

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अपने अब्बा की शादी में दूसरी बार शामिल होंगे जुनैद

ये दूसरी बार है जब जुनैद खान आमिर खान की शादी में पहुंच रहे हैं. इससे पहले आमिर खान और किरण राव की शादी में भी जुनैद खान ने शिरकत की थी. अब आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में भी जुनैद खान रंग जमाने पहुंच गए हैं. जुनैद खान उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिनको अपने पिता की शादी देखने का मौका मिल रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में जुनैद खान आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी के वेन्यू पर कार से उतरते नजर आ रहे हैं. भारी बारिश में भी जुनैद खान सज-धजकर पहुंचे हैं.

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ईरा खान ने मारी धांसू एंट्री

जुनैद खान के पीछे पीछे आमिर खान की बेटी भी शादी के वेन्यू पर पहुंच गई. कार में ईरा सफेद रंग के आउटफिट में नजर आईं. इस दौरान ईरा खान के साथ उनके पति भी थे. कहना गलत नहीं होगा कि आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी ने पूरी तैयारी कर रखी है. ईरा के पीछे पीछे बॉलीवुड एक्टर वीर दास भी पहुंच गए. आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी के वेन्यू पर वीर दास अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे. इसके अलावा इंडिया के जानेमाने क्रिकेटर इरफा पठान भी पहुंचे हैं. भाई कहना गलत नहीं होगा कि आमिर खान की छोटी सी शादी में एक से बढ़कर एक लोग पहुंच रहे हैं. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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