आमिर खान के सौतेले भाई की गंदी करतूत, पत्नी पर बनाया डायरेक्टर्स के साथ सोने का दबाव, Eva Grover ने किया खुलासा

एक्ट्रेस ईवा ग्रोवर ने अपने एक्स-हस्बैंड हैदर अली खान पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. ईवा का दावा है कि हैदर ने घर चलाने के लिए उन्हें डायरेक्टर्स संग सोने पर मजबूर किया.

टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस ईवा ग्रोवर, जिन्हें दर्शकों ने 'बड़े अच्छे लगते हैं', 'शरारत' और 'करिश्मा का करिश्मा' जैसे सुपरहिट शोज में खूब पसंद किया. उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के सबसे भयानक और दर्दनाक पन्नों को खोला है. ईवा ने अपने एक्स-हस्बैंड और बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के सौतेले भाई हैदर अली खान पर ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए. सिद्धार्थ कन्नन को दिए एक बेबाक इंटरव्यू में ईवा ने खुलासा किया कि कैसे सिर्फ 18 दिनों के प्यार के बाद हुई शादी उनके लिए एक न खत्म होने वाला बुरा सपना बन गई. एक्ट्रेस ने बताया कि हैदर उन पर इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने का भारी दबाव डालता था, ताकि उसे काम और पैसे मिल सकें.

डायरेक्टर्स संग सोने को करता था मजबूर

ईवा के मुताबिक, एक वक्त ऐसा आया जब उनके घर के हालात बिगड़ने लगे. उन्होंने परिवार को संभालने के लिए अपनी गाड़ियां बेच दीं और फिक्स्ड डिपॉजिट तक तुड़वा दिए. लेकिन हैदर की घिनौनी सोच यहीं नहीं रुकी. उसने ईवा से साफ-साफ कह दिया "क्या फर्क पड़ता है? घर चलाना है, बिजली का बिल भरना है और बच्चे की जरूरतें पूरी करनी हैं, तो यह सब करना ही पड़ेगा. बड़े ऑफर्स मिल रहे हैं तो स्वीकार कर लो." पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ईवा का दिल टूट गया और उन्होंने तुरंत इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया.

पति करता था मारपीट

शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती. ईवा ने बताया कि शादी के कुछ ही समय बाद हैदर बेहद हिंसक हो गया था. उनके शरीर पर अक्सर मारपीट के निशान होते थे, जिन्हें देखकर उनका परिवार सिहर उठता था. बाद में ईवा को पता चला कि हैदर स्किजोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित था, जिसकी जानकारी शादी के समय उनसे छिपाई गई थी.

चाॅल में दिन काट रहें हैदर

दिलचस्प बात यह है कि इस तमाम नर्क को झेलने के बावजूद ईवा के दिल में आज भी इंसानियत बाकी है. उन्होंने बताया कि आमिर खान के सौतेले भाई आज बेहद मुफ्लिसी और बदहाली का जीवन जी रहे हैं. हैदर के पास रहने को छत नहीं है, वो चॉल में दिन काट रहे हैं और दाने-दाने को तरसते हैं. ईवा ने कहा कि भले ही उसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी, लेकिन आज उसकी यह हालत देखकर एक इंसान के तौर पर मुझे सिर्फ तरस आता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.