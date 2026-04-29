कंटेंट क्रिएटर के साथ राहुल रॉय को रील बनाना पड़ा महंगा! Video देख यूजर्स ने लगा दी क्लास, कहा-'ऐसी क्या मजबूरी थी'?

Viral Video: 'आशिकी' फेम एक्टर राहुल रॉय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक कंटेंट क्रिएटर के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होते ही यूजर्स का गुस्सा एक्टर पर फूट पड़ा है.

Rahul Roy Viral Video: साल 1990 में फिल्म 'आशिकी' से बॉलीवुड में कदम रखते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाले राहुल रॉय (Rahul Roy) अपनी डेब्यू फिल्म से ही रातोंरात स्टार बन गए थे. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन 'आशिकी' जैसी सफलता फिर उनके हाथ दोबारा नहीं लगी. कुछ सालों के बाद वो धीरे-धीरे करके पर्दे से दूर होते गए, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो अक्सर चर्चा में आ जाते हैं. इसी बीच एक्टर का एक कंटेंट क्रिएटर के साथ रोमांस करते हुए वीडियो वायरल (Rahul Roy Viral Video) हो रहा है, जिसे लेकर वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं.

कंटेंट क्रिएटर संग राहुल रॉय का रोमांस देख हैरान हुए फैंस

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में राहुल रॉय कंटेंट क्रिएटर डॉ. वनिता घाडगे डी के साथ अपने ही गानों पर रोमांस करते नजर आ रहे हैं. इन वीडियोज को कंटेंट क्रिएटर ने ही अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया गया है. इन क्लिप्स को देखने के बाद जहां फैंस खुश हैं कि, उनका फेवरेट एक्टर सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो वहीं कुछ यूजर्स हैरान हैं कि इतने बड़े एक्टर को ऐसी अजीब रील बनाने की क्या जरूरत पड़ गई और वो तरह-तरह के सवाल इस वायरल वीडियो पर उठा रहे हैं.

Video देख यूजर्स ने राहुल से पूछी उनकी मजबूरी

राहुल रॉय और वनिता घाडगे डी की वीडियोज पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'पता नहीं किस दबाव में आकर ये रील बन रही है.' दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, 'राहुल रॉय अगर आप किसी खतरे में हैं, तो अपनी पलकें झपकाएं.' एक यूजर ने दुख जताते हुए पूछा, 'राहुल रॉय की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी?' इतना ही नहीं, मशहूर टीवी एक्ट्रेस फलक नाज ने भी इन वीडियोज पर रिएक्शन दिया और लिखा, 'क्याआआ? भाई, वो नशे में लग रहे हैं.'

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कंटेंट क्रिएटर संग पुरानी है राहुल की दोस्ती?

आपको बता दें कि, रील बनाने वाली इस कंटेंट क्रिएटर के इंस्टाग्राम पर 14.2 हजार फॉलोअर्स हैं. यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने राहुल के साथ वीडियो डाले हों. इससे पहले साल 2024 और 2025 में भी उन्होंने एक्टर के साथ कई वीडियोज शेयर किए थे. दिलचस्प बात यह है कि वनिता ने तो ये वीडियो शेयर किए हैं, लेकिन राहुल रॉय ने इनमें से किसी भी वीडियो को कोलैब के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया है और न ही अपने खुद के अकाउंट पर एक भी वीडियो शेयर किया है. हालांकि, वनिता के अकाउंट से वायरल वीडियोज को देखकर नेटिजन्स अब एक्टर की क्लास लगा रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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