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19 Minute 34 Second Video के बाद अशोक खरात के अश्लील क्लिप्स वायरल, शेयर करने की ना करें गलती वरना हो जाएगी मुसीबत

Government Strict On Circulating Ashok Kharat Video: नासिक के अशोक खरात के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए जा रहे हैं. अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो एक बार सोच लीजिए नहीं तो समस्या में फंस जाएंगे.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 31, 2026 2:52 PM IST

19 Minute 34 Second Video के बाद अशोक खरात के अश्लील क्लिप्स वायरल, शेयर करने की ना करें गलती वरना हो जाएगी मुसीबत
अशोक खरात के कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं.

नासिक के ढोंगी बाबा अशोक खरात (Ashok Kharat) के कारनामों के किस्से मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक फैले हुए हैं. हर तरफ इस 'भोंदू बाबा' की बातें हो रही हैं. अशोक खरात के एक वीडियो से शुरू हुई कहानी अब बड़े स्तर पर पहुंच गई है. इसकी गिरफ्तार के बाद तो कई ऐसे खुलासे हुए, जिन्होंने लोगों को होश उड़ा दिए. ये ढोंगी बाबा तो कई महिलाओं का शोषण कर चुका था. इस बाबा के वीडियोज सोशल मीडिया पर सामने आ चुके हैं. लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र सरकार सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे अशोक खरात के वीडियोज को लेकर सख्त हो गई है. आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है.

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महाराष्ट्र सरकार वायरल वीडियोज को लेकर हुई सख्त

ढोंगी बाबा अशोक खरात के चलते कई महिलाओं की इज्जत तार-तार हुई है. इसके बाद उन वीडियोज के सोशल मीडिया पर वायरल होने से उनका समाज में निकलना मुश्किल हो गया है. ऐसे महाराष्ट्र सरकर सख्त हो गई है. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में चेतावनी दी है कि अशोक खरात के शोषण का शिकार हुई महिलाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सीएम का कहना है कि कई पीड़ित महिलाएं अशोक खरात के खिलाफ कार्रवाई के लिए सामने आ रही हैं. सभी पीड़िताओं को सुरक्षा दी गई है और उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी. बताया जा रहा है कि कई वेबसाइट से आपत्तिजनक वीडियोज को हटाया जा चुका है. इसके अलावा कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जा रहा है. इसके बाद अगर आप अशोक खरात के वीडियो को शेयर और फॉरवर्ड करने की गलती कर रहे हैं तो ना करें. ऐसा करने पर मुसीबत में फंस सकते हैं.

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19 मिनट 34 सेकंड वीडियो समेत कई क्लिप्स हुए वायरल

गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की क्लिप्स वायरल होने का ये पहला मौका नहीं है. इससे पहले 19 मिनट 34 सेकंड वीडियो समेत कई क्लिप्स वायरल हुए हैं. 19 मिनट 34 सेकंड वीडियो के बाद तो सोशल मीडिया वल्गर वीडियोज की लाइन लग गई थी. हालांकि, इनमें से कई फेक वीडियोज थे और साइबर फ्रॉड करने वालों ने लोगों को ठगने के लिए दिमाग लगाया था. साइबर ठग फेक वीडियो की लिंक बनाकर सर्कुलेट करके लोगों को फंसाते थे और जैसे ही यूजर इन पर क्लिक करता तो उसकी पर्सनल जानकारी के अलावा बैंक अकाउंट पर डाका पड़ जाता था. इस तरह के प्राइवेट वीडियोज को शेयर और फॉरवर्ड ना करने की चेतावनी साइबर एक्सपर्ट समय-समय पर देते रहते हैं.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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