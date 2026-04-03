19 Minute 34 Second Viral Video से ज्यादा गंभीर है अशोक खरात का केस, वीडियोज को सर्च और फॉरवर्ड करने पर हो सकती है जेल!

Ashok Kharat Private Video: ढोंगी बाबा अशोक खरात के कई प्राइवेट वीडियोज वायरल हो रहे हैं. इन क्लिप्स को लोग सर्च और फॉरवर्ड कर रहे हैं लेकिन ऐसा करना भारी पड़ सकता है.

देश में इन दिनों एक ढोंगी बाबा अशोक खरात (Ashok Kharat) की काफी चर्चा हो रही है. इस शख्स ने धर्म और ज्योतिष की आड़ कई महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ किया है. अशोक खरात को इस घिनौने काम ने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है. अशोक खरात के महिलाओं के साथ अनैतिक काम करने के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन वीडियोज को तेजी से सर्च और फॉरवर्ड किया जा रहा है. ऐसा करने पर कई पीड़ित की महिलाओं की पहचान उजागर होने का खतरा है. इस पर महाराष्ट्र सरकार सख्त हुई है और साइट्स और सोशल मीडया से अशोक खरात के अश्लील वीडियोज हटाने के निर्देश दिए गए हैं. इसलिए अशोक खरात से जुड़े वीडियोज को सर्च और फॉरवर्ड करने की गलती ना करें. जानकारी के लिए बता दें कि किसी के प्राइवेट वीडियोज से लेकर एडल्ट क्लिप्स को फॉरवर्ड और सर्च करना भारी पड़ सकता है.

प्राइवेट वीडियोज के जाल में फंसे लोग

बीते साल 2025 के आखिर में 19 मिनट 34 सेकंड का प्राइवेट वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था और लोग सर्च और फॉरवर्ड करने में जुट गए थे. जबकि ऐसा करना कानूनी अपराध है और इसमें दोषी पाए जाने पर सजा और जुर्माना हो सकता है. 19 मिनट 34 सेकंड वीडियो के बाद तो एडल्ट वीडियोज वायरल हुए. हालांकि, इनमें से कई एआई जेनरेटेड फेक वीडियोज थे. इन वीडियोज की आड़ में साइबर फ्रॉड करने वालों नया रास्ता मिल गया. ऑनलाइन ठगों ने फर्जी वीडियोज के लिंक तैयार करके लोगों को जाल खूब फंसाया. इसके बाद लोगों की पर्सनल जानकारी को हैक करने से लेकर बैक अकाउंट को खाली कर दिया. सोशल मीडिया पर प्राइवेट वीडियोज के वायरल होने की संख्या बढ़ने पर साइबर एक्सपर्ट ने लोगों को चेतावनी दी कि इन क्लिप्स को सर्च और फॉरवर्ड ना करें.

एडल्ट क्लिप्स के चक्कर में हो सकती है सजा

अब जानते हैं कि प्राइवेट वीडियोज को सर्च और फॉरवर्ड करने में कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है. भारत में किसी का प्राइवेट फॉरवर्ड और सर्च करना साइबर क्राइम है. अगर कोई प्राइवेट वीडियो आपसी सहमति से बनाया गया हो, इसके बाद भी बिना परमिशन शेयर करना क्राइम में आता है. आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता में इसके लिए सजा और जुर्माना का प्रावधान है. आईटी एक्ट के धारा 66E के तहत किसी की निजता उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माना हो सकती है. आईटी एक्ट की धारा 67 और 67A के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से एडल्ट कंटेट शेयर करने पर सजा और जुर्माना हो सकती है.

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