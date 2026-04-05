मथिरा खान के बाद एक और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर का प्राइवेट वीडियो हुआ वायरल, इंटरनेट पर मचा हड़कंप...

डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया ने आम लोगों को रातों-रात स्टार बना दिया है, वहीं प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा पर सवाल भी खड़ा करती है. हाल ही में पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार का नाम एक कथित लीक वीडियो विवाद में फंस चुका है.

पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली 28 साल की कंवल आफताब पाकिस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक बेहद लोकप्रिय चेहरा हैं. टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर अपने पति जुल्करनैन सिकंदर और बेटी के साथ लाइफस्टाइल कंटेंट शेयर करने वाली कंवल के करोड़ों फैंस हैं. लेकिन हाल ही में उनके नाम से एक कथित निजी वीडियो वायरल होने के दावे ने उन्हें विवादों में ला खड़ा किया है. पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर का हाल ही में एक कथित प्राइवेट वीडियो लीक होने के विवाद के कारण चर्चा में हैं. मथिरा और इमशा रहमान जैसी नाम के बाद अब एक और नाम इस लिस्ट में जुड़ना डिजिटल सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करता है. एआई-जनरेटेड फेक कंटेंट और फिशिंग वेबसाइट्स के बढ़ते खतरों के बीच, यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे वायरल लिंक्स आपकी पर्सनल जानकारी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं.

कंवल आफताब और फेक कंटेंट का जाल

यह पहली बार नहीं है जब कंवल को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा है. पिछले साल भी उनके नाम से एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ था. लेकिन इसने उन्हें भारी मानसिक तनाव और सोशल मीडिया ट्रोलिंग का शिकार बना दिया. कंवल का मामला यह दिखाता है कि कैसे किसी भी सफल कंटेंट क्रिएटर की जिंदगी को चंद सेकंड के छेड़छाड़ किए गए वीडियो से प्रभावित किया जा सकता है.

इन इन्फ्लुएंसर का वीडियो हुआ वायरल

कंवल आफताब इकलौती ऐसी सेलिब्रिटी नहीं हैं. हाल के दिनों में पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर इस तरह की घटनाओं में तेजी आई है. ऐसी कई इन्फ्लुएंसर हैं, जिनका प्राइवेट वीडियो बहुत वायरल हुआ है. टीवी होस्ट और मशहूर इन्फ्लुएंसर मथिरा मोहम्मद का नाम भी हाल ही में एक कथित वीडियो विवाद में आया. वहीं टिकटॉक स्टार इमशा रहमान को तो इस कदर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा कि उन्हें अपना सोशल मीडिया अकाउंट तक डिलीट करना पड़ा.

साइबर सुरक्षा का खतरा

विशेषज्ञों का मानना है कि वायरल हो रहे अधिकतर वीडियो AI-जनरेटेड होते हैं। भारत में भी पायल गेमिंग और स्वीट जन्नत जैसी हस्तियों के नाम पर ऐसे ही फेक वीडियो वायरल किए गए हैं. ये केवल सेलिब्रिटी की छवि खराब नहीं करते, बल्कि आम यूजर्स के लिए भी बड़ा खतरा हैं. अक्सर इन वीडियो को लीक बताकर ऐसे लिंक्स प्रमोट किए जाते हैं जो आपको फिशिंग वेबसाइट्स पर ले जाते हैं. जैसे ही कोई यूजर इन लिंक्स पर क्लिक करता है, उसका निजी डेटा, पासवर्ड और डिवाइस की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है. यह एक तरह का साइबर फ्रॉड है, जिसमें आपका फायदा उठाकर आपकी जानकारी चुराई जाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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