प्रणित मोरे और मधुर विरली का थमा नहीं विवाद, ऐश्वर्या मोहनराज का वीडियो वायरल, प्राइवेट पार्ट पर किया था कमेंट

Aishwarya Mohanraj Video: स्टैंडअप कॉमेडियन ऐश्वर्या मोहनराज का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. इसके बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा था.

ऐश्वर्या मोहनराज का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है.

बीते कुछ साल में स्टैंड कॉमेडी के दौरान जमकर वल्गर कंटेंट परोसा जा रहा है. इन मामलों में कार्रवाई भी हुई लेकिन कोई स्टैंडअप कॉमेडियन पर कोई असर पड़ता नहीं दिखाई दिया. हाल ही में स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे (Pranit More) के शो के दौरान एक लड़के के '370 की बिरयानी' और एक लड़की के 'मेल प्राइवेट पार्ट' पर किए गए कमेंट पर विवाद हुआ है. वहीं, स्टैंडअप कॉमेडियन मधुर विरली (Madhur Virli) ने भी महिलाओं के 'यौन शोषण' पर जोक किया. इन सभी ने माफी मांग ली लेकिन लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है. ये सब मामले चल ही रहे थे कि स्टैंडअप कॉमेडियन ऐश्वर्या मोहनराज (Aishwarya Mohanraj) का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह मेल प्राइवेट पार्ट पर जोक करती नजर आ रही हैं. आइए जानते हैं कि ऐश्वर्या मोहनराज ने क्या कहा था.

ऐश्वर्या मोहनराज ने कही थी ये बात

स्टैंडअप कॉमेडियन ऐश्वर्या मोहनराज के वायरल पुराने वीडियो में देखा जा सकता है कि वह कह रही हैं, 'जब मेरे भाई ने जन्म लिया था तो मेरी मां बहुत रोई थीं. वह उसका प्राइवेट पार्ट काट देना चाहती थीं लेकिन नर्स ने ऐसा नहीं करने दिया. मैं एक महिला हूं और अपनी मां का सपना जरूर पूरा करूंगी. जब मेरा बेटा होगा तो मैं उसका प्राइवेट पार्ट जरूर काट दूंगी.' ऐश्वर्या मोहनराज के इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही लोगों ने उन्हें निशाने पर ले लिया है. उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

Meet Aishwarya Mohanraj She is a stand-up comedian & worked with Amazon in stand-up comedy show When she was asked to say something funnier, she went on to say that : "When my brother was born, my mother cried a lot. My mother wanted to cut off his private part, but the… pic.twitter.com/mjL3MtC9SU — Courageous (@CourageousRo) June 15, 2026

स्टैंडअप कॉमेडियंस के कंटेंट पर हो रही बहस

स्टैंडअप कॉमेडियंस के विवादित जोक्स ने सोशल मीडिया पर नई बहस को जन्म दे दिया है. लोगों का कहना है कि अगर आज इन कॉमेडियंस का कंटेंट का खराब है तो पहले के कई कॉमेडियंस ने इस तरह के वल्गर कंटेंट दिया है. इसके बाद लोगों ने स्टैंडअप कॉमेडियन के पुराने वीडियो को निकालकर शेयर करना शुरू कर दिया है. प्रणित मोरे के शो में हुई अश्लीलता के बाद से लोग पुराने वीडियो सामने ला रहे हैं, जिसमें मधुर विरली और ऐश्वर्या मोहनराज की वल्गर कॉमेडी सामने आई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.