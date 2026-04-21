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बेटी आराध्या को देख खुद को नहीं रोक पाईं ऐश्वर्या राय, कर दिया ये काम; Video देख यूजर्स बोले- 'मां तो मां होती है'

Aishwarya Rai Bachchan का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बेटी आराध्या को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो किया वो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 21, 2026 5:13 PM IST

बेटी आराध्या को देख खुद को नहीं रोक पाईं ऐश्वर्या राय, कर दिया ये काम; Video देख यूजर्स बोले- 'मां तो मां होती है'
ऐश्वर्या राय बच्चन का वायरल वीडियो

Aishwarya Rai Viral Video: एक्टिंग, खूबसूरती और अपनी नीली आंखों के लिए दुनिया भर में जानी जाने वाली मिस वर्ल्ड विनर ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai) एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं. एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें वो अपनी बेटी आराध्या बच्चन (Aaradhya Bachchan) को लेने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पहुंचीं थीं. लेकिन इस दौरान एक्ट्रेस ने बेटी को देखते ही कुछ ऐसा कर दिया जो अब न सिर्फ इंटरनेट पर वायरल (Aishwarya Rai Viral Video) हो रहा है, बल्कि क्लिप को देखकर यूजर्स अपने-अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं.

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बेटी को देखते ही ऐश्वर्या राय ने कर दिया ये काम

दरअसल, आराध्या बच्चन स्कूल के समर वेकेशन ट्रिप से वापस लौट रही थीं. ऐसे में बेटी को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए मां ऐश्वर्या राय खुद एयरपोर्ट पहुंची थी और जैसे ही उन्होंने अपनी लाडली को बाहर आते देखा वो वीडियो बनाने लगती हैं. एक्ट्रेस इस खास पल को अपने फोन के कैमरे में कैद कर रही थी, वहीं वहां मौजूद किसी ने ऐश्वर्या को ऐसा करते देख उनकी वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जो अब तेजी से वायरल हो रही है.

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Video में दिखी मां-बेटी की खास बॉन्डिंग

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि, बेटी को देखते ही एक्ट्रेस उसे कसकर गले लगा लेती हैं और इसके बाद वो एयरपोर्ट पर ही आराध्या की उनके दोस्तों के साथ तस्वीरें क्लिक करती हैं. इस दौरान आराध्या बच्चन की ट्रिप से आने के बाद की एक्साइटमें साफ देखने को मिल रही है और इस वीडियो में मां बेटी के बीच की बॉन्डिंग भी देखने को मिल रही है. इस क्लिप को ऐश्वर्या राय के एक फैन पेज पर शेयर किया है, जिसमें कैप्शन में लिखा है...

'हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, वह आराध्या बच्चन को रिसीव करने के लिए वहां पहुंची थीं, जो अपने स्कूल के समर वेकेशन टूर से वापस आईं थी. जब आराध्या एक्साइटेड और खुशी से बाहर आते एक्ट्रेस देखती हैं, तो वो भी काफी खुश होती हैं और आराध्या ने अपनी माँ को बहुत अच्छे से गले लगाया, उसने अपने दोस्तों के साथ भी तस्वीरें लीं.'

यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन

वहीं जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ यूजर्स इस पर अपने-अपने रिएक्शन्स देने लगे. एक फैन ने लिखा, 'दुनिया की सबसे अच्ची मां' दूसरे ने लिखा, 'ये एक रेगुलर मां जैसी लगती हैं, अब तक की सबसे अच्छी मां.' तीसरे ने लिखा, 'मां तो मां होती है' एक अन्य ने लिखा, 'सबसे अच्छी मां, आराध्या बहुत भाग्यशाली है कि उसकी मां ऐश हैं.' इस वीडियो पर ऐसे ही तमाम कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं.

ऐश्वर्या-अभिषेक की शादी को पूरे हुए 19 साल

आपको बता दें कि, इन दिनों बच्चन फैमिली में खुशी का माहौल है. बीते दिन यानी 20 अप्रैल 2026 को ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक की शादी को 19 साल पूरे हो गए. इस मौके पर एक्ट्रेस ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी, जिसमें वो पति अभिषेक बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन के साथ नजर आ रही थीं.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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