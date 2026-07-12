शादी के बंधन में बंधे आकांक्षा-शरण, वेडिंग की तस्वीरें हो रहीं वायरल, कपल के लुक ने जीता फैंस का दिल

बॉलीवुड एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन कपूर और फिल्म डायरेक्टर शरण शर्मा ने बिना किसी शोर-शराबे और भारी तामझाम के, सादगी से घर पर ही रजिस्टर्ड मैरिज कर ली है. शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

शादी के बंधन में बंधे आकांक्षा-शरण

बॉलीवुड में जब भी किसी शादी की बात होती है, तो दिमाग में डेस्टिनेशन और हफ्तों चलने वाले फंक्शन्स और भारी-भरकम लहंगे घूमने लगते हैं. लेकिन एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन कपूर और फिल्म डायरेक्टर शरण शर्मा ने इस ट्रेंड को तोड़ते हुए प्यार की एक नई और बेहद खूबसूरत मिसाल पेश की है. इस कपल ने किसी होटल या विदेशी लोकेशन के बजाय, अपने घर की चारदीवारी के भीतर बेहद सादगी से एक-दूसरे का हाथ थाम लिया है. आकांक्षा और शरण ने ट्रेडिशनल रीति-रिवाजों और अग्नि के सामने सात फेरे लेने के बजाय रजिस्टर्ड मैरिज करने का फैसला किया. मुंबई में रंजन परिवार के घर पर ही शादी की सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं.

लाल साड़ी में बला की खूबसूरत लगीं दुल्हनिया

शादी के बाद आकांक्षा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस वेडिंग की पहली ऑफिशियल तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों में उनका ब्राइडल लुक देखते ही बन रहा है. आकांक्षा ने हैवी लहंगे की जगह लाल रंग की एक बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल साड़ी चुनी थी, जिस पर गोल्डन वर्क था. भारी ब्राइडल ज्वैलरी, हाथों में सजी पिया के नाम की मेहंदी, कलीरें और लाल चूड़े ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए. वहीं, दूल्हे राजा शरण शर्मा भी व्हाइट कुर्ता-पायजामा और कढ़ाईदार नेहरू जैकेट में काफी हैंडसम लग रहे थे.

दिल छु लेने वाला कैप्शन

शादी की एक फोटो में आकांक्षा बेहद खुशी-खुशी मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करती दिख रही हैं, तो वहीं बैकग्राउंड में शरण मुस्कुराते हुए खड़े हैं. तस्वीरों को पोस्ट करते हुए आकांक्षा ने एक बेहद इमोशनल और प्यारा कैप्शन लिखा "तू ना हो तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता" इस पोस्ट के आते ही आलिया भट्ट, केएल राहुल सहित तमाम बॉलीवुड हस्तियों और फैंस ने कपल को बधाई दी है.

4 साल का प्यार और शादी

खबरों की मानें तो आकांक्षा और शरण साल 2022 से एक-दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने रिश्ते का ढिंढोरा नहीं पीटा. अब घर पर सादगी से शादी करने के बाद, यह कपल आज ही के दिन यानी 12 जुलाई को मुंबई में एक शानदार रिसेप्शन पार्टी होस्ट करने जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के जुटने की उम्मीद है. हालांकि, रिसेप्शन के वेन्यू और गेस्ट लिस्ट को पूरी तरह सीक्रेट रखा गया है.

आकांक्षा और शरण का वर्कफ्रंट

काम की बात करें तो आकांक्षा रंजन कपूर को हाल ही में नेटफ्लिक्स की फिल्म 'इक्का' और पॉपुलर सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय 2' में देखा गया था. वहीं शरण शर्मा बॉलीवुड के उभरते हुए डायरेक्टर हैं, जिन्होंने राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज माही' का बेहतरीन निर्देशन किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.