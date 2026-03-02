Zee Cine Awards: अक्षय कुमार ने घोड़े पर बैठकर ली एंट्री, अवॉर्ड फंक्शन का वीडियो हो रहा वायरल...

Akshay Kumar Video: अक्षय कुमार अपने अतरंगी अंदाज के लिए जाने जाते हैं. अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह जी सिने अवॉर्ड्स में घोड़े पर बैठकर पहुंचे हैं.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का अलग ही अंदाज देखने को मिलता है. वह जिस भी महफिल में जाते हैं तो उसको अपने नाम कर लेते हैं. अब उनका एक वीडियो सामने आया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है. अक्षय कुमार जी सिने अवॉर्ड्स (Zee Cine Awards) में पहुंचे थे और उनकी एंट्री ने लोगों का ध्यान खींचा है. दरअसल, एक्टर घोड़े पर बैठकर अवॉर्ड फंक्शन में पहुंचे. अक्षय कुमार का ये अंदाज देखकर हर कोई हैरान रह गया. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कमेंट की बाढ़ लेकर आया है. आइए देखते हैं कि अक्षय कुमार की घोड़े वाली एंट्री कैसी है.

अक्षय कुमार के लुक ने भी खींचा ध्यान

अक्षय कुमार के फैन पेज से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसमें आप देख सकते हैं कि वह जी सिने अवॉर्ड्स 2026 में सफेद घोड़े पर बैठकर पहुंचे हैं और काफी जोश में नजर आ रहे हैं. अक्षय कुमार ने 'सिंह इज किंग' वाले लुक में गाने पर लिपसिंक करते दिखाई दिए. वहीं, अवॉर्ड फंक्शन में पहुंचे बाकी सितारे अक्षय कुमार की एंट्री पर तालियां बजाते नजर आए. एक्टर के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, सिंह इज किंग पार्ट 2. एक यूजर ने लिखा है, 'जबरदस्त.'

अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' 10 अप्रैल को होगी रिलीज

अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी फिल्म 'भूत बंगला' 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का एक गाना भी रिलीज हो चुका है. वहीं, अक्षय कुमार इस फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं. प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बताते चलें कि अक्षय कुमार और प्रियदर्शन ने पहले कई मूवीज में काम किया है, जिन्हें काफी पसंद किया गया था.

अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवीज

अक्षय कुमार फिल्म 'भूत बंगला' के अलावा 'वेलकम टू द जंगल', 'हैवान' और अनटाइटिल्ड मूवी में नजर आएंगे. अक्षय कुमार इन दिनों शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिया' को होस्ट कर रहे हैं. अक्षय कुमार पिछली बार साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' काम करते दिखाई दिए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

