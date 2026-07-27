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Laughter Chefs 3: लाफ्टर शेफ्स 3 के ग्रैंड फिनाले में अली और जन्नत ने मारी बाजी, ट्रॉफी पर कब्जा कर बने विनर

'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' के ग्रैंड फिनाले में अली गोनी और जन्नत जुबैर ने तेजस्वी प्रकाश और अर्जुन जैसी मजबूत जोड़ियों को पछाड़कर विनर की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है.

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By: Shreya Pandey | Published: July 27, 2026 10:07 AM IST
Laughter Chefs 3: लाफ्टर शेफ्स 3 के ग्रैंड फिनाले में अली और जन्नत ने मारी बाजी, ट्रॉफी पर कब्जा कर बने विनर

अली और जन्नत ने मारी बाजी

टीवी के सबसे पसंदीदा और हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देने वाले कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' का सफर अब अपने बेहद रोमांचक और शानदार मोड़ पर खत्म हो चुका है. हफ्तों तक चले मजेदार टास्क, किचन की तनातनी और सेलेब्रिटीज की नोकझोक के बाद इस सीजन का ग्रैंड फिनाले बेहद धमाकेदार रहा. सभी को पीछे छोड़ते हुए अभिनेता अली गोनी और सोशल मीडिया स्टार व एक्ट्रेस जन्नत जुबैर की जोड़ी ने शो की विनर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है.

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अली-जन्नत ने मारी बाजी

'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' के पूरे सीजन में मुकाबला बेहद जबरदस्त रहा. अगर आंकड़ों की बात करें तो फिनाले से पहले सबसे ज्यादा स्टार्स तेजस्वी प्रकाश और अर्जुन बिजलानी की जोड़ी के पास थे. उनके बाद करण कुंद्रा और एल्विश यादव जैसी जोड़ियां भी रेस में काफी आगे चल रही थीं. दर्शकों को पूरी उम्मीद थी कि सबसे ज्यादा स्टार्स बटोरने वाली ये जोड़ियां ही विनर बनेंगी. लेकिन, फिनाले के दिन कुछ बड़ी गलतियों के चलते आगे चल रही जोड़ियां पिछड़ गईं, और इसी का पूरा फायदा उठाते हुए अली और जन्नत ने लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर बाजी अपने नाम कर ली.

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लाफ्टर शेफ्स की शानदार टीम

भारती सिंह के शानदार होस्टिंग अंदाज और सेलिब्रिटी शेफ हरपाल सिंह सोखी की सख्त जजमेंट ने इस शो में चार चांद लगा दिए. इसके अलावा, कृष्णा अभिषेक और सुदेश लहरी ने अपनी बेजोड़ कॉमेडी से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. जहां एक तरफ अली गोनी किचन में पूरे कॉन्फिडेंस और जोश के साथ काम करते नजर आए. मुश्किल वक्त और अचानक आए ट्विस्ट्स को दोनों ने मिलकर जिस तरह से संभाला, उसी का नतीजा है कि आज वे इस ट्रॉफी के हकदार बने हैं.

जीत के बाद भावुक हुईं जन्नत जुबैर

अपनी इस ऐतिहासिक जीत के बाद जन्नत जुबैर काफी इमोशनल नजर आईं. उन्होंने अपने दिल की बात शेयर करते हुए कहा कि 'लाफ्टर शेफ्स' एक ऐसा अनोखा शो है जहां एक टीम नहीं, हर कोई विनर है. भले ही ट्रॉफी उनके और अली के हाथ लगी हो, लेकिन इस शो का हर एक पल, सेट पर की गई मस्ती और एक-दूसरे का साथ उनके लिए सबसे बड़ी कमाई है. उन्होंने बताया कि इस सफर ने उन्हें दोस्ती, दयालुता और आपसी प्यार भी सिखाया है.

इस सीजन में कई जानी-मानी जोड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें कृष्णा अभिषेक-कश्मीरा शाह, अंकिता लोखंडे-विक्की जैन, निया शर्मा-सुदेश लहरी और समर्थ जुरेल-अभिषेक शर्मा जैसे नाम शामिल थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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