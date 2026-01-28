ENG हिन्दी
अलीना आमिर के '4 Min 40 Sec प्राइवेट वीडियो' के पीछे है खरतनाक साजिश, गलती से भी लिंक पर ना करें क्लिक

Private Viral Video: सोशल मीडिया पर लगातार प्राइवेट वीडियो वायरल हो रहे हैं. इन वीडियोज को लेकर लगातार लोगों को चेतावनी दी जा रही है. अब इनको लेकर नई साजिश की बात कही जा रही है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 28, 2026 10:42 PM IST

सोशल मीडिया पर इन दिनों प्राइवेट वीडियो की बाढ़ आई है. जब सच्चाई सामने आती है तो पता चलता है कि ये वायरल वीडियोज फेक निकलते हैं. अब पाकिस्तान की सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अलीना आमिर का कथित 4 मिनट 40 सेकेंड का प्राइवेट वीडियो चर्चा में आ गया है. इस वीडियो के सुर्खियों में आने के बाद अलीना आमिर ने एक वीडियो शेयर कर बताया है कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है और इसके साथ ही पंजाब की सीएम मरियम नवाज से ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. इसी बीच आपको बताते हैं कि इस तरह से डीपफेक वीडियो वायरल करके स्कैमर्स आपके अकाउंट को खाली करते हैं. यहां तक कि यूजर्स को हनीट्रैप में फंसाने की साजिश भी सामने आई है. अब इन डीपफेक वीडियो के जरिए यूजर्स को जाल में फंसाने का नया तरीका सामने आया है. आइए जानते हैं कि जालसाजों ने इन डीपफेक वीडियोज के जरिए फंसाने का क्या तरीका अपना रहे हैं.

सट्टेबाजी ऐप्स के लिए दिया जाता है लालच

अलीना आमिर के फेक प्राइवेट वीडियो वायरल होने के बाद चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि साउथ एशिया में सट्टेबाजी ऐप्स पर लोगों को आकर्षित करने के लिए डीपफेक वीडियोज का इस्तेमाल किया जाता है. इन सट्टेबाजी ऐप्स वाले डीपफेक वीडियोज जरिए लालच देते हैं. इसके बाद यूजर्स जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हैं तो वीडियो की जगह सट्टेबाजी ऐप्स को डाउलोड करने का डायरेक्शन मिलता है. यहां से जो यूजर्स समझ जाता है तो वो बच जाता है और जो आगे बढ़ता है तो ठगी का शिकार हो जाता है.

साइबर एक्सपर्ट्स की चेतावनी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फेक वीडियोज को लेकर साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मोबाइल पर इंटरनेट का डेटा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है. इंटरनेट यूजर्स बड़ी हस्तियों के जिंदगी के बारे में जानने के उत्सुक रहते हैं. डीपफेक वीडियोज के जरिए लोगों को ठगने वालों को पता है कि इन देशों में यूजर्स में एक कमी होती है कि वह सच्चाई जाने बिना लिंक पर क्लिक करते हैं. उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती है कि वह कई तरह के जोखिम उठा सकते हैं लेकिन इसके बावजूद इन लिंक्स को खोलने की कोशिश करते हैं. साइबर एक्सपर्ट्स कि लोगों के चेतावनी है कि इन फेक वीडियोज के लिंक पर क्लिक करने से बचें. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

