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19 Minute 34 Second Video के बाद अमरावती कांड से हिला सोशल मीडिया, 180 लड़कियों के 350 'गंदे' वीडियो वायरल!

Amravati Video Scandal: महाराष्ट्र का अमरावती इन दिनों चर्चा में बना हुआ है. दरअसल, इस शहर की कई लड़कियों को गंदे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 15, 2026 6:22 PM IST

19 Minute 34 Second Video के बाद अमरावती कांड से हिला सोशल मीडिया, 180 लड़कियों के 350 'गंदे' वीडियो वायरल!
अमरावती में कई लड़कियों के वीडियो वायरल कर दिए गए हैं.

महाराष्ट्र के नासिक में ढोंगी बाबा अशोक खरात का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अमरावती में लड़कियों के अश्लील वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे. महाराष्ट्र के इन दो शहरों के कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. अमरावती के अश्लील वीडियो कांड (Amravati Video Scandal) को लेकर दावा किया जा रहा है कि 180 लड़कियों के 350 वीडियोज वायरल कर दिए हैं. शुरुआत में छोटा दिखने वाला ये मामला अब काफी बड़ा होता नजर आ रहा है. महाराष्ट्र पुलिस एक्टिव हो गई है और आरोपियों की धरपकड़ कर रही है. अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तार हो चुकी है. आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है.

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लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाते थे आरोपी

महाराष्ट्र का अमरावती जिला में उस समय चर्चा में आ गया जब कई लड़कियों के अश्लील वीडियोज सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल होने लगे. इसके बाद त हंगामा मच गया. इस मामले को लेकर राज्यसभा सांसद डॉ. अनिल बोंडे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें 180 लड़कियां पीड़ित हैं, जिनमें अधिकतर नाबालिग हैं. ये मामला आगे बढ़ा तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अयान तनवीर को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद उसके घर को बुलडोजर से ढहा दिया है. इसके बाद पुलिस ने कुछ अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि आरोपियों ने लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाया और इसके बाद उनके आपत्तिजनक वीडियो बना लिए. इसके बाद इन वीडयोज को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.

पुलिस ने लोगों से की ये अपील

पुलिस ने इस मामले को लेकर कहा ये बेहद ही संवेदनशील है और इसलिए प्रकिया को सावधानी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है. पीड़िताओं की पहचान को पूरी तरह से गोपनीय रखा जा रहा है. पुलिस ने इस मामले में महिला पुलिस अधिकारियों की स्पेशल टीम लगाई है. पुलिस ने पीड़ित लड़कियों की तरफ शिकायत दर्ज कराने के लिए एक स्पेशल लिंक बनाया है, ताकि वह आगे आकर अपनी बात कह सकें. इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस मामले से जुड़े किसी भी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर ना करें. ऐसा करना कानूनन अपराध है और नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी. बताते चलें कि देश में बीते दिनों से वायरल वीडियोज का माहौल बना हुआ है. आए दिन अपत्तिजनक वीडियोज सामने आते रहते हैं. 19 मिनट 34 सेकंड मिनट के बाद से कई अश्लील क्लिप्स वायरल हो चुकी हैं.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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