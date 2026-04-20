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19 Min 34 Sec Video से ज्यादा खतरनाक है अयान अहमद का अश्लील वीडियो कांड, आरोपी की लग्जरी लाइफ से उड़ जाएंगे होश

Ayan Ahmed Luxury Lifestyle: अमरावती वीडियो स्कैंडल के मुख्य आरोपी अयान अहमद की लग्जरी लाइफस्टाइल ने पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं. पुलिस जांच करने में जुट गई है आखिर उसके पास इतने रुपये कहां से आए.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 20, 2026 11:45 PM IST

19 Min 34 Sec Video से ज्यादा खतरनाक है अयान अहमद का अश्लील वीडियो कांड, आरोपी की लग्जरी लाइफ से उड़ जाएंगे होश
अयान अहमद काफी लग्जरी लाइफ जीता था.

महाराष्ट्र बीते कई दिनों से अश्लील वीडियोज को लेकर चर्चा में बना हुआ है. पहले नासिक के ढोंगी ज्योतिष अशोक खरात के क्लिप्स ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचाया था. इसके बाद अमरावती के परतवाड़ा के 180 लड़कियों के 350 अश्लील वीडियो ने देशभर में बवाल मचा दिया. इस कांड के मुख्य आरोपी अयान अहमद समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इस मामले में आए दिन कोई ना कोई नया अपटेड सामने आ रहा है. अब अयान अहमद के वीडियो सामने आए हैं, जिसमें उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल होश उड़ा रही है. इसके साथ ही सवाल खड़ा कर रही है कि उसके पास इतने रुपये कहां से आए कि वह ऐसी जिंदगी जी रहा था.

अयान अहमद के वीडियोज ने पुलिस को किया सतर्क

अमरावती वीडियो स्कैंडल के मुख्य आरोपी अयान अहमद के वीडियो में उसकी आलीशान जिंदगी की झलक दिखाई दे रही है. वायरल वीडियोज में वह महंगी गाड़ियों में घूम रहा है और हाथ पिस्टल लहरा रहा है. इसके साथ ही उसके पास एक-दो नहीं कई महंगे आईफोन और रुपये की गड्डियां दिखाई दे रही हैं. अयान अहमद इन वीडियोज में खुद को काफी पावरफुल अंदाज में पेश कर रहा है. इन वीडियोज के सामने आने के बाद पुलिस काफी सतर्क हो गई हैं. इसके साथ ही इस दिशा में भी जांच होने लगी है कि उसकी इतनी इनकम का सोर्स क्या है? क्या वो किसी बड़े गिरोह से जुड़ा हुआ है?

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क्या है अमरावती वीडियो स्कैंडल?

बताते चलें कि अमरावती के परतवाड़ा की लड़कियों के अश्लील वीडियो अचानक से सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल होने लगे. धीरे-धीरे ये मामला काफी बड़ा हो गया और रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 180 लड़कियों का शोषण किया गया और उनके 350 ज्यादा अश्लील वीडियो बनाए गए. इस मामले को लेकर पुलिस एक्टिव हुई आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की. इसके साथ ही पुलिस इस मामले को लेकर काफी संवेदनशील है. पुलिस ने पीड़िताओं की तरफ से शिकायत दर्ज कराने के लिए एक स्पेशल लिंक बनाया है, ताकि वह आगे आकर अपनी बात कह सकें. पुलिस ने लोगों से अपील है कि इस कांड से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर ना शेयर करें.

सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे अश्लील वीडियो

सोशल मीडिया पर बीते कई महीनों से अश्लील वीडियोज सामने आए हैं. सबसे पहले 19 मिनट 34 सेकंड मिनट का वीडियो सामने आया, जिसने सोशल मीडिया को हिला दिया था. इसके बाद कई प्राइवेट क्लिप्स वायरल हुए. फिर देखने को मिला है साइबर फ्रॉड करने वालों ने फेक प्राइवेट वीडियोज बनाकर लोगों को ठगना शुरू कर दिया था.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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