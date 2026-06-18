'370 रुपये वसूलने के बहाने उस लड़की से...', कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का फूहड़ कॉमेडी पर फूटा गुस्सा

Aniruddhacharya Reacts To 370 Biryani Row: कॉमेडियन प्रणित मोरे के शो में '370 की बिरयानी' वाला विवाद लगातार चर्चा में बना हुआ है. इस पर कथावचक अनिरुद्धाचार्य ने रिएक्शन दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

अनिरुद्धाचार्य ने अश्लील कॉमेडी पर गुस्सा जाहिर किया है.

स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे (Pranit More) के शो के दौरान हिमांशु जांगड़ा नाम के एक शख्स ने काफी आपत्तिजनक बयान दिया था. प्रणित मोरे के शो में उस शख्स ने कहा था कि वह एक लड़की के साथ डेट पर गया इसके बाद उसे बिरयानी खिलाई थी. फिर इस शख्स ने सोचा कि लड़की पर 370 रुपये खर्च किए हैं तो वह इसे वसूलेगा. दोनों की जमकर आलोचना हो रही है. यहां तक कि दोनों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था. अब मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य (Aniruddhacharya) का फूहड़ कॉमेडी पर गुस्सा फूटा है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.