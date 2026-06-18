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'370 रुपये वसूलने के बहाने उस लड़की से...', कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का फूहड़ कॉमेडी पर फूटा गुस्सा

Aniruddhacharya Reacts To 370 Biryani Row: कॉमेडियन प्रणित मोरे के शो में '370 की बिरयानी' वाला विवाद लगातार चर्चा में बना हुआ है. इस पर कथावचक अनिरुद्धाचार्य ने रिएक्शन दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 18, 2026 12:52 PM IST
'370 रुपये वसूलने के बहाने उस लड़की से...', कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का फूहड़ कॉमेडी पर फूटा गुस्सा

अनिरुद्धाचार्य ने अश्लील कॉमेडी पर गुस्सा जाहिर किया है.

स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे (Pranit More) के शो के दौरान हिमांशु जांगड़ा नाम के एक शख्स ने काफी आपत्तिजनक बयान दिया था. प्रणित मोरे के शो में उस शख्स ने कहा था कि वह एक लड़की के साथ डेट पर गया इसके बाद उसे बिरयानी खिलाई थी. फिर इस शख्स ने सोचा कि लड़की पर 370 रुपये खर्च किए हैं तो वह इसे वसूलेगा. दोनों की जमकर आलोचना हो रही है. यहां तक कि दोनों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था. अब मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य (Aniruddhacharya) का फूहड़ कॉमेडी पर गुस्सा फूटा है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

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Shashikant Mishra

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शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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