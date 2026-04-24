'उसने मेरी बहन के साथ...' सालों बाद अन्नू कपूर ने उड़ाई ओम पुरी की धज्जियां, बताया एक्टर को एक नंबर का धोखेबाज

Annu Kapoor called Om Puri cheater: बॉलीवुड के जानेमाने एक्टर ओम पुरी को दुनिया को अलविदा कहे एक जमाना हो गया है. सालों बीत जाने बाद अब अन्नू कपूर ने ओम पुरी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है.

Annu Kapoor called Om Puri cheater: बॉलीवुड के जानेमाने एक्टर ओम पुरी (Om Puri) अब इस दुनिया में नहीं हैं. एक जमाने के बाद अचानक ही ओम पुरी लाइमलाइट में आ चुके हैं. वजह बना है बॉलीवुड एक्टर अन्नू कपूर (Annu Kapoor) का एक बयान जिसमें उन्होंने ओम पुरी की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं. अन्नू कपूर ने अब जाकर जमान को बताया है कि कैसे ओम पुरी ने सालों पहले उनकी बहन को धोखा दिया था. जी हां सही सुना आपने किसी जमाने में ओम पुरी ने अन्नू कपूर की बहन सीमा कपूर के साथ शादी की. हालांकि शादी के बाद सीमा कपूर (Seema Kapoor) को ओम पुरी की तरफ से केवल धोखा ही मिला. इस बारे में बात करते हुए अन्नू कपूर इमोशनल हो गए. सिद्धार्थ कनन से बात करते हुए अन्नू कपूर ने बताया, ये बात कोई नहीं टाल सकता कि ओम पुरी एक बेहतरीन अभिनेता थे. हालांकि ओम कपूर की वैवाहिक जिंदगी बहुत उतार-चढ़ाव भरी रही. ओम पुरी ने शादी के बाद मेरी बहन को धोखा दिया था. पहले वो किसी के पति बने और फिर किसी और के लिए अपनी पत्नी को धोखा दे बैठे. उसके बाद सब कुछ बिगड़ गया. आपको बता दूं ओम पुरी ने जिसे धोखा दिया था वो मेरी बहन थी. वो 10 साल पहले ही दुनिया छोड़ चुके होते. वो मेरी बहन थी जिसने उनकी देखभाल की. जब उनका शरीर कमजोर होता था तब उनको मेरी बहन याद आती थी. वो मेरी बहन के पास रहने आ जाते थे. हालांकि अब मुझे ओम पुरी से कोई शिकायत नहीं है.

ओम पुरी पर भड़के अन्नू कपूर

आगे अन्नू कपूर ने कहा, 'भले ही ओम पुरी अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनका बेटा हमारे साथ है. उनका बेटा और नंदिता के लिए मैं हमेशा दुआ करता हूं. मुझे दुख इस बात का है कि ओम पुरी की वजह से मेरी बहन की जिंदगी तबाह हो गई. मेरी बहन को ओम पुरी के बाद कोई सहारा नहीं मिला. उन्होंने एक पत्रकार के लिए मेरी बहन को छोड़ा. मुझे इस बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए.'

अन्नू कपूर से डरते थे ओम पुरी

अन्नू कपूर ने दावा किया, 'अगर मैंने जबान खोली तो विवाद हो जाएगा. मुझे पता है कि अगर मैं बात करने बैठा तो मेरे अंदर का भाई जाग जाएगा. ओम पुरी को मुझसे डर लगता था क्योंकि मैं बहुत बेबाकी से बात करता था. मुझे किसी से डर नहीं लगता. बस मैं एक बेबाक इंसान हूं. ये बयान देकर अन्नू कपूर ने हंगामा मचा दिया है. लोग अब अचानक ही ओम पुरी के बारे में बात कर रहे हैं.' एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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