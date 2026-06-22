google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • Viral Entertainment News
  • कपूर खानदान में बजी शहनाई, अंशुला-रोहन की शादी की रस्में शुरू, प्री-वेडिंग फंक्शन में डूबा पूरा परिव...

कपूर खानदान में बजी शहनाई, अंशुला-रोहन की शादी की रस्में शुरू, प्री-वेडिंग फंक्शन में डूबा पूरा परिवार

कपूर खानदान की लाडली अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं. घर में रखी गई खास पूजा की तस्वीरें शनाया कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जहां पूरा परिवार जोड़े को आशीर्वाद देता नजर आया.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: June 22, 2026 7:57 AM IST
कपूर खानदान में बजी शहनाई, अंशुला-रोहन की शादी की रस्में शुरू, प्री-वेडिंग फंक्शन में डूबा पूरा परिवार

अंशुला-रोहन की शादी की रस्में शुरू

मशहूर फिल्म मेकर बोनी कपूर के घर इन दिनों खुशियों का माहौल है. उनकी लाडली बेटी और बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर बहुत जल्द अपने मंगेतर रोहन ठक्कर के साथ सात फेरे लेने वाली हैं. अंशुला के घर पर शादी का काउंनडाउन शुरू हो चुका है और प्री-वेडिंग रस्मों की शुरुआत एक बेहद खूबसूरत पारिवारिक पूजा के साथ हुई है. इस खास और इमोशनल पल की कुछ इनसाइड तस्वीरें शनाया कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर आते ही छा गई हैं.

आरती करते दिखे दूल्हा-दुल्हन

शादी की रस्मों की शुरुआत भगवान का आशीर्वाद लेकर की गई. सामने आई तस्वीरों में होने वाले दूल्हा-दुल्हन, यानी अंशुला और रोहन, एक साथ मिलकर श्रद्धा भाव से आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस मौके पर अर्जुन कपूर अपनी इकलौती सगी बहन की शादी की हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते नजर आए. लाल रंग के शानदार ट्रेडिशनल कुर्ते में अर्जुन कपूर का लुक काफी जच रहा था और वो अपनी बहन के इस सफर पर काफी खुश और भावुक दिखे.

मंगेतर संग पूल में चिल करती नजर आईं अंशुला कपूर, पानी में कोजी-कोजी दिखा कपल, रोमांटिक मोमेंट्स ने चढ़ाया सोशल मीडिया का पारा
Also Read

मंगेतर संग पूल में चिल करती नजर आईं अंशुला कपूर, पानी में कोजी-कोजी दिखा कपल, रोमांटिक मोमेंट्स ने चढ़ाया सोशल मीडिया का पारा

ट्रेडिशनल लुक में चमका पूरा कपूर परिवार

इस पारिवारिक जश्न में जान्हवी कपूर और खुशी कपूर अपनी बहन अंशुला की शादी को लेकर बेहद एक्साइटेड नजर आईं. दोनों बहनों ने महफिल में अपनी सादगी और खूबसूरत एथनिक आउटफिट्स से चार चांद लगा दिए. भाई-बहन के साथ पूरा कपूर खानदान इस जोड़े को दुआएं देने एक छत के नीचे इकट्ठा हुआ था. तस्वीरों में संजय कपूर, महीप कपूर, सुनीता कपूर और शनाया कपूर भी भारी ट्रेडिशनल कपड़ों में सजे-धजे दिखाई दिए. सबने मिलकर होने वाले दूल्हा-दुल्हन के साथ ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाईं और उन पर प्यार लुटाया है.

डेटिंग ऐप से शुरू हुई थी लव स्टोरी

अंशुला और रोहन की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दोनों की पहली मुलाकात साल 2022 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी. धीरे-धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी और यह दोस्ती प्यार में बदल गई. इसके बाद, पिछले साल यानी अक्टूबर 2025 में रोहन ने अंशुला को एक बेहद रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया था. रोहन ने अंशुला के सबसे पसंदीदा शहर के सेंट्रल पार्क में, एक खूबसूरत महल के सामने रात के ठीक 1:15 बजे घुटनों पर बैठकर उन्हें अंगूठी पहनाई थी, जिसके बाद दोनों की सगाई हुई थी. अब साल 2026 में यह प्यारा जोड़ा हमेशा-हमेशा के लिए एक-दूसरे का होने जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

Cocktail 2 Box Office Collection Day 3: थिएटर्स में शाहिद कपूर का जलवा बरकरार, ओपनिंग वीकेंड में की धांसू कमाई

Next Story

Cocktail 2 Box Office Collection Day 3: थिएटर्स में शाहिद कपूर का जलवा बरकरार, ओपनिंग वीकेंड में की धांसू कमाई