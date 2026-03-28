Bigg Boss फेम यूट्यूबर अनुराग डोभाल बने पिता, पत्नी रितिका ने राम नवमी पर पहले बच्चे को दिया जन्म...

Anurag Dobhal Become Father: यूट्यूबर अुनराग डोभाल पापा बन गए हैं. उनकी पत्नी रितिका ने बताया है कि उन्होंने राम नवमी पर बच्चे को जन्म दिया है. फैंस दोनों को बधाई दे रहे हैं.

टीवी के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' के सीजन 17 में नजर आए यूट्यूबर अनुराग डोभाल (Anurag Dobhal) पिता बन गए हैं. उनकी पत्नी रितिका चौहान ने सोशल मीडिया के जरिए ये खुशखबरी शेयर की है. उन्होंने बताया है कि राम नवमी के मौके पर अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है और इसके साथ ही बेबी की झलक दिखाई है. इसके बाद फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं. हालांकि, यूके07 राइडर के नाम से फेमस यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट शेयर नहीं किया है. बताते चलें कि अनुराग डोभाल बीते कई दिनों से अपनी पर्सलन लाइफ को लेकर विवादों में चल रहे हैं. यहां तक कि यूट्यूबर ने अपनी जान देने की कोशिश की थी.

अनुराग डोभाल की पत्नी ने दिखाई बच्चे की झलक

अनुराग डोभाल की पत्नी रितिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर अपने बच्चे के पैरों की तस्वीर शेयर की है. इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, 'राम नवमी के पावन दिन पर ईश्वर ने हमको सबसे अनमोल उपहार दिया है.' हालांकि, रितिका ने ये नहीं बताया कि उनका पहला बच्चा बेटा है या बेटी है. अनुराग डोभाल और रितिका ने साल 2025 के अप्रैल में शादी की थी. इस तरह से दोनों शादी के एक साल के अंदर पहले बच्चे के माता-पिता बन गए हैं. वहीं, यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने पिता बनने को लेकर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट शेयर नहीं किया है. इस कपल के माता-पिता बनने के बाद कपल उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे के जन्म के बाद उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां वापस लौट आएं.

अनुराग डोभाल ने की थी अपनी जान लेने की कोशिश

बताते चलें कि अनुराग डोभाल बीते काफी दिनों से अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. उन्होंने अपनी फैमिली पर मानसिक उत्पीड़न का करने का आरोप लगाया था. अनुराग डोभाल ने एक लाइव वीडियो के दौरान खुद की जान लेने की कोशिश की थी. उन्होंने अपनी कार को हाई स्पीड में डिवाइडर से टक्कर मार दी थी और वह इस एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. वहीं, दूसरी तरफ अनुराग डोभाल के पिता ने न्यूजपेपर में एड देकर क्लियर कर दिया था कि उनका बेटे और बहू से कोई रिश्ता नहीं है और वह दोनों अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करते हैं. इस न्यूजपेपर की कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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