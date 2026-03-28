'दूसरा जन्म मेरे बच्चे के लिए', टूटे पैर अनुराग डोभाल पहुंचे अस्पताल, न्यू बॉर्न बेबी को गोद में लेकर हुए इमोशनल

Anurag Dobhal Video: अनुराग डोभाल अपने पहले बच्चे के पिता बने हैं और उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है. वह घायल हालत में बच्चे से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं.

फेमस यूट्यूबर अनुराग डोभाल (Anurag Dobhal) बीते काफी दिनों से अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. उन्होंने अपनी फैमिली पर कई गंभीर आरोप लगाए और इसके बाद आत्महत्या करने की कोशिश की थी. अनुराग डोभाल कई दिनों अस्पताल में भर्ती थे. इसी बीच उनके घर खुशियों ने दस्तक दी है. दरअसल, उनकी पत्नी रितिका चौहान (Ritika Chauhan) ने बच्चे को जन्म दिया है. अब अनुराग डोभाल घायल हालत में अपने बच्चे से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं और काफी ज्यादा इमोशनल हो गए. उन्होंने इसका वीडियो शेयर किया है और इस पर फैंस रिएक्शन दे रहे हैं.

अनुराग डोभाल के वीडियो पर फैंस दे रहे रिएक्शन

अनुराग डोभाल ने 28 मार्च यानी शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि उनका पैर टूटा है और उनके साथ उन्हें गाड़ी से उतारकर व्हीलचेयर पर बैठाते हैं. इसके बाद वह अपने बच्चे से मिलने के लिए अस्पताल जाते हैं. अनुराग डोभाल अपने बच्चे को गोद में लेते हैं तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं. उन्होंने इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है, दूसरा जन्म मेरे बच्चे के लिए. अनुराग डोभाल के इस वीडियो पर फैंस कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, खुशियों वाले दिन की वापसी हो गई है.' एक फैन ने लिखा है, आप दोनों को बधाई.' एक फैन ने लिखा है, 'जो हुआ सो हुआ. अब एक जिम्मेदार पिता बनना.' एक फैन ने लिखा है, 'भोलेनाथ ने तुम्हें बचाया.' बताते चलें कि अनुराग डोभाल की पत्नी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने बच्चे के पैरों की तस्वीर शेयर करते हुए खुशखबरी शेयर की थी. उन्होंने इस पोस्ट में बताया था कि वह राम नवमी के दिन मां बनी हैं.

अनुराग डोभाल ने फैमिली पर लगाए थे गंभीर आरोप

यूके07 राइडर के नाम से फेमस यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने सोशल मीडिया एक लाइव वीडियो के दौरान जान देने की कोशिश की थी. उन्होंने अपनी तेज रफ्तार कार को डिवाइडर से टक्कर मार दी थी. इस एक्सीडेंट में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. अनुराग डोभाल ने लाइव वीडियो के दौरान अपनी फैमिली पर मानसिक प्रताड़ना समेत कई आरोप लगाए. वहीं, अनुराग डोभाल के भाई उनके आरोपों को खारिज किया था. फिलहाल, फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि यूट्यूबर के पिता बनने के बाद उनकी जिंदगी में फिर से खुशियों ने दस्तक दी है तो सबकुच पटरी पर आ जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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