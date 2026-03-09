ENG हिन्दी
एक्सीडेंट के बाद अस्पताल से सामने आई अनुराग डोभाल की फोटो, इस हाल में नजर आए यूट्यूबर

Anurag Dobhal Photo: अनुराग डोभाल ने हाल ही में खुद की जान लेने की कोशिश की थी. इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनका इलाज चल रहा है. उनकी अस्पताल से तस्वीर सामने आई है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 9, 2026 5:29 PM IST

अनुराग डोभाल की इंस्टा स्टोरी पर तस्वीर शेयर की गई है.

'बिग बॉस' फेम यूट्यूबर अनुराग डोभाल (Anurag Dobhal) इस समय अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. उन्होंने बीती 7 मार्च को अपने जान लेने की कोशिश की थी. यूके07 राइडर के नाम से मशहूर अनुराग डोभाल ने लाइव आकर सुसाइड अटेम्प्ट किया था. उन्होंने अपनी कार का एक्सीडेंट कर लिया था. इसके बाद उनके तमाम चाहने वाले फैंस परेशान हो गए. अनुराग डोभाल इस एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गए और वह अस्पताल में एडमिट हैं. उनका इलाज चल रहा है और अस्पताल से उनकी तस्वीर सामने आई है. आइए देखते हैं कि अनुराग डोभाल किस हाल में हैं.

अनुराग डोभाल के जल्द ठीक होने के लिए की जा रही दुआ

अनुराग डोभाल की इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की गई है. इसमें देखा जा सकता है कि अनुराग डोभाल अस्पताल में बेड पर नजर आ रहे हैं. उनके पास में एक शख्स बैठा है और उसने यूट्यूबर का हाथ पकड़ा हुआ है. अनुराग डोभाल की इस तस्वीर के सामने आने के बाद उनके तमाम चाहने वाले फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तमाम स्टार्स भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं. बताते चलें कि अनुराग डोभाल के एक्सीडेंट के बाद वह आईसीयू में भर्ती हैं और डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में उनका इलाज चल रहा है.

अनुराग डोभाल ने एक्सीडेंट से पहले कही ये बात

गौरतलब है कि अनुराग डोभाल ने बीते शनिवार को सोशल मीडिया पर लाइव आए और इस दौरान वह काफी दुखी थे. वह अपनी एसयूवी पर थे और काफी स्पीड में चला रहे थे और उन्होंने लाइव के दौरान अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया. इस एक्सीडेंट में अनुराग डोभाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे. अनुराग डोभाल ने एक्सीडेंट से पहले लाइव में कहा था,' मम्मी अगले जन्म में आऊं तो बस प्यार दे देना, बहुत जरूरत थी प्यार की. अब लोग ही नहीं बचे, किसको फोन करूं. लेट्स गो फॉर द फाइनल ड्राइव.' बताते चलें कि अनुराग डोभाल ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो शेयर किया था. उन्होंने बताया था कि इंटरकास्ट शादी की वजह से उनकी फैमिली परेशान कर रही है. अनुराग डोभाल ने कहा था कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए उनकी फैमिली जिम्मेदारी होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

