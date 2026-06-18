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15 करोड़ रुपये में शेख संग सोने वाली बात बोलकर अपूर्वा मखीजा ने मोल ली मुसीबत, यूजर ने लगाए रेट तो भड़क गई इंफ्लुएंसर

Apoorva Mukhija Controversial Statement: अपूर्वा मुखीजा ने शेख संग सोने वाली बात बोलकर हंगामा मचा दिया था. इसके बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. अब एक यूजर के कमेंट पर इंफ्लुएंसर भड़क गई हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 18, 2026 2:59 PM IST
15 करोड़ रुपये में शेख संग सोने वाली बात बोलकर अपूर्वा मखीजा ने मोल ली मुसीबत, यूजर ने लगाए रेट तो भड़क गई इंफ्लुएंसर

अपूर्वा मखीजा को बयान पर ट्रोल किया गया.

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मखीजा (Apoorva Mukhija) अपने बेबाक बयान के लिए जानी जाती हैं. इन दिनों अपने पुराने बयान को लेकर फिर चर्चा में आ गई हैं. दरअसल, अपूर्वा मखीजा ने कहा था कि वह काम्प्रोमाइज नहीं करेंगी लेकिन एक शर्त पर ऐसा करने के लिए तैयार हो सकती हूं. उनके इस बयान के बाद हंगामा मच गया था. अपूर्वा मखीजा को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया. वहीं, एक यूजर ने उनके बयान पर उनकी रेट तय कर दी. इस पर अपूर्वा मखीजा बुरी तरह भड़क गईं. आखिरकार उसक यूजर ने माफी मांगी है.

अपूर्वा मखीजा ने दिया था ये बयान

अपूर्वा मखीजा ने एक बार कहा था, 'मैं 2 रुपये के रोल के लिए किसी के साथ नहीं सोऊंगी. मुझे माफ करें. अगर कोई दुबई का शेख 10-15 करोड़ फेंककर मारेगा तो शायद सोच सकती हूं लेकिन किसी रोल के लिए नहीं.' अपूर्वा मखीजा अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गईं. उनके इस विवादित बयान के लिए काफी ट्रोल किया गया. यहां तक कि कई यूजर्स ने उनको डायरेक्ट मैसज कर खराब बातें लिखी हैं. अपूर्वा मखीजा ने एक यूजर के मैसेज का स्क्रीनशॉट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है और उसकी कंपनी को भी टैग किया है.

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अपूर्वा मखीजा से यूजर ने मांगी माफी

अपूर्वा मखीजा ने को लेकर एक यूजर ने कमेंट किया, 'कोई तुम्हारे के लिए 10-12 करोड़ रुपये नहीं फेंकेगा, आखिर में 10-12 हजार में ही तुम बिकने वाली हो.' अपूर्वा मखीजा ने ये स्क्रीनशॉट को शेयर कर इस यूजर को कॉल किया. इसके साथ ही वो यूजर जिस कंपनी में काम करता है, उसे इंस्टाग्राम पर मैजेस कर बताया कि उनका कर्मचारी उन्हें शेम कर रहा है. कंपनी ने जवाब दिया कि वो शख्स उनकी कंपनी छोड़ चुका है. इसके बाद अपूर्वा मखीजा ने इस शख्स की वर्तमान कंपनी को खोजकर शिकायत की. जब ये यूजर लोगों को बीच एक्सपोज हुआ तो उसने अपूर्वा मखीजा से माफी मांग ली. इसके बाद मामला शांत हुआ.

अपूर्वा मखीजा का विवादों से है नाता

बताते चलें कि अपूर्वा मखीजा का विवादों से गहरा नाता है. वह साल 2025 की शुरुआत में कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में बतौर जज नजर आई थीं. इस शो के दौरान अपूर्वा मखीजा ने एक कंटेस्टेंट से आपत्तिजनक भाषा में बात की थी. इसके बाद अपूर्वा मखीजा को धमकमियां मिली थीं और उन्होंने मंबई छोड़ दिया था. हालांकि, वह काम पर दोबारा लौट चुकी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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