रणवीर सिंह ने अर्जुन रामपाल से लिया दीपिका पादुकोण का बदला? लोगों ने Dhurandhar 2 से जोड़ा 19 साल पुराना कनेक्शन

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) समेत कई सितारों से सजी फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) लोगों को बहुत पसंद आ रही है. इस फिल्म की चारों तरफ बातें हो रही हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर इस फिल्म क्लिप्स वायरल हो रही हैं. अब यूजर्स ने फिल्म 'धुरंधर 2' का 19 साल पहले आई एक फिल्म से कनेक्शन निकाला. इसके साथ बताया है कि रणवीर सिंह ने फिल्म 'धुरंधर 2' में अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) को मारकर दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) का बदला लिया है. आइए जानते हैं कि सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर क्या थ्योरी दी है.
'धुरंधर 2' का 'ओम शांति ओम' से जोड़ा कनेक्शन
साल 2007 में सिनेमाघरों में फिल्म 'ओम शांति ओम' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में दिखाया जाता है कि मुकेश मेहरा (अर्जुन रामपाल) अपनी पत्नी शांति (दीपिका पादुकोण) को जलाकर मार देता है. मुकेश अपनी पत्नी को जलते सेट के बीच फंसा देता है और उसकी जान चली जाती है. अब 19 साल बाद जब फिल्म 'धुरंधर 2' रिलीज हुई और हमजा अली मजारी (रणवीर सिंह) आईएसआई के मेजर इकबाल (अर्जुन रामपाल) को जलाकर मारता है. रणवीर सिंह के द्वारा अर्जुन रामपाल लगभग उसी तरीक से मारने की क्लिप्स वायल हो रही हैं. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण की मौत का बदला अर्जुन रामपाल से ले लिया.
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