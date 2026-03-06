ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Viral Entertainment News
  • पहले लगाया गले और फिर... अर्जुन–सानिया की शादी में गप्पे लड़ाते दिखे शाहरुख और आमिर खान, फैंस को महस...

पहले लगाया गले और फिर... अर्जुन–सानिया की शादी में गप्पे लड़ाते दिखे शाहरुख और आमिर खान, फैंस को महसूस हुई सलमान की कमी

Shah Rukh Khan Aamir Khan hug each other in Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok Wedding: हाल ही में बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की मुलाकात आमिर खान से हो गई. दोनों क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी में पहुंचे थे.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 6, 2026 10:03 AM IST

पहले लगाया गले और फिर... अर्जुन–सानिया की शादी में गप्पे लड़ाते दिखे शाहरुख और आमिर खान, फैंस को महसूस हुई सलमान की कमी
पहले लगाया गले और फिर... अर्जुन–सानिया की शादी में गप्पे लड़ाते दिखे शाहरुख और आमिर खान

Shah Rukh Khan and Aamir Khan hug each other in Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok's wedding: क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) ने बीते दिन सानिया चंडोक (Saaniya Chandhok) के साथ सात फेरे ले लिए हैं. इस खास मौके पर सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट और बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों को न्योता भेजा था. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) काम से फुर्सत के पल निकालकर परिवार के साथ इस शादी में पहुंचे थे. वहीं आमिर खान (Aamir Khan) भी अर्जुन को आशीर्वाद देने आए थे. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आमिर खान और शाहरुख खान एक दूसरे को गले लगाते नजर आ रहे हैं. जैसे ही आमिर खान और शाहरुख खान ने एक दूसरे को देखा, गले लगा लिया. जिसके बाद आमिर खान और शाहरुख खान मेहमानों के साथ खड़े होकर बातें करते नजर आए.

Also Read
कौन हैं और क्या करती हैं Sachin Tendulkar की बहू Saaniya Chandhok? इस खानदान से है अर्जुन की पत्नी का ताल्लुक

इस शख्स को मिस कर रहे हैं आमिर खान और शाहरुख खान के फैंस

आमिर खान और शाहरुख खान को देखकर साफ पता चल रहा था कि काफी दिनों बाद उनकी मुलाकात हुई है. आमिर खान और शाहरुख खान की इस वीडियो ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. सचिन तेंदुलकर के घर के इस फंक्शन में आमिर खान और शाहरुख खान भी परिवार की तरह घुल मिल गए. हालांकि फैंस को अब भी आमिर खान और शाहरुख खान की वीडियो में कमी महसूस हो रही है. फैंस का कहना है कि इस शादी में आमिर खान और शाहरुख खान के साथ सलमान होते तो और भी मजा आता. जब सलमान, आमिर खान और शाहरुख खान साथ आते हैं, तब बवाल खड़ा हो जाता है. फैंस इन तीनों खान्स को साथ देखना बहुत पसंद करते हैं.

Also Read
Arjun Tendulkar-Saaniya Chandhok की शादी की Photos आईं सामने, अंबानी से बच्चन तक; ग्रैंड सेलिब्रेशन का गवाह बनेंगे ये सितारे

ऐसा दिखा आमिर खान और शाहरुख खान का अंदाज

अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी में आमिर खान और शाहरुख खान देसी अंदाज में नजर आए. जहां एक तरफ शेरवानी पहनकर शाहरुख खान ने महफिल लूट ली. वहीं आमिर खान कुर्ते पायजामे में खूब पोज देते नजर आए. रमजान के महीने में आमिर खान और शाहरुख खान का ये अंदाज लोगों को खूब लुभा रहा है. इस शादी में शाहरुख खान के साथ गौरी और सुहाना खान भी पहुंची थीं. इन तीनों ने येलो कलर में ट्विनिंग की थी. अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी में शाहरुख खान ने आते ही अपने परिवार के साथ खूब पोज दिए. सुहाना खान का लहंगा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Aamir Khan Arjun Tendulkar Salman Khan Shah Rukh Khan