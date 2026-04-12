जब पहली ही मुलाकात में PM मोदी की फैन बनीं आशा भोसले, सालों से निभा रही हैं ये रिश्ता...

Throwback when Lata Tai met with PM Narendra: सालों पहले पीएम मोदी ने आशा भोसले से मुलाकात की थी. उस समय मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे. इतना साल बीत जाने के बाद भी आशा भोसले पीएम मोदी के साथ एक रिश्ता निभा रही हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे.

Throwback when Lata Tai met with PM Narendra: लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) की छोटी बहन और बॉलीवुड की जानी-मानी सिंगर आशा भोसले (Asha Bhosle) की तबियत को लेकर फैंस परेशान हैं. फैंस लगातार आशा भोसले की सलामती की दुआ कर रहे हैं. कुछ समय पहले ही आशा भोसले को कार्डियक अरेस्ट आया है. तबियत बिगड़ते ही आशा भोसले को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. इस समय भी आशा भोसले का इलाज चल रहा है. ऐसे में फैंस के जहन में आशा भोसले से जुड़ी पुरानी यादें घूम रही हैं. फैंस को याद आ रहा है कि कैसे किसी जमाने में आशा भोसले ने पहली बार पीएम मोदी से मुलाकात की थी. मुंबई के एक इवेंट में दोनों मिले थे. इस दौरान आशा भोसले ने कहा था कि उनको मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा. उनको ऐसा लगा कि जैसे वो अपने छोटे भाई से मुलाकात कर रही हैं. उस समय आशा भोसले का ये बयान बहुत वायरल हुआ था. ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी पीएम नहीं थे. उस समय लोग नरेंद्र मोदी को गुजरात के सीएम के तौर पर जाते थे. उस दौरान आशा भोसले मोदी से काफी इम्प्रेस हुईं.

ऐसे मजबूत हुआ आशा भोसले और मोदी का रिश्ता

इस मुलाकात के बाद आशा भोसले और मोदी का रिश्ता और भी मजबूत होता चला गया. जिसके बाद कई इवेंट्स पर आशा भोसले और पीएम मोदी की मुलाकात हुई. इतना ही नहीं, आशा भोसले तो मोदी से मिलने के लिए दिल्ली में उनके निवास पर भी जा चुकी हैं. कहना गलत नहीं होगा कि आज भी आशा भोसले मोदी को बहुत मानती हैं. बदले में मोदी भी आशा भोसले को बहन का सम्मान देना नहीं भूलते. हाल ये हो गया कि आशा भोसले साल 2019 में नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में भी पहुंची थीं. इससे पता चलता है कि मोदी और आशा भोसले का रिश्ता कितना गहरा है.

मोदी के काम की की बार तारीफ कर चुकी हैं आशा भोसले

आपको बता दें कि मौका मिलने पर आशा भोसले ने कई बार मोदी के काम की तारीफ भी की है. आशा भोसले का मानना है कि मोदी एक डिसिप्रल्नि में रहने वाले इंसान हैं जो कि अपने काम को लेकर काफी गंभीर रहते हैं. साल 2014 में जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तक भी आशा भोसले उनको बधाई देने पहुंची थीं. आपको बता दें कि जब भी मोदी और आशा भोसले की मुलाकात होती है तब तब संगीत का जिक्र जरुर छिड़ता है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more