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19 मिनट 34 सेकंड के बाद 'ज्योतिषी' अशोक खरात की गंदी हरकत का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

Ashok Kharat Viral Video: खुद को ज्योतिषी कहने वाले अशोक खैरात की गंदी हरकत करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 24, 2026 4:24 PM IST

19 मिनट 34 सेकंड के बाद 'ज्योतिषी' अशोक खरात की गंदी हरकत का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
अशोक खरात का वीडियो वायरल हो रहा है.

Ashok Kharat Private Clip: सोशल मीडिया पर बीते कुछ महीने में कई प्राइवेट क्लिप वायरल हुईं और हंगामा मचा दिया. सबसे पहले 19 मिनट 34 सेकंड का वीडियो सामने आया था और इसके बाद कई अश्लील क्लिप्स वायरल हुई हैं. अब एक और प्राइवेट वीडियो का मामला सामने आया है और इसमें आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है. दरअसल, नाशिक में खुद को ज्योतिषी बताने वाले अशोक खरात का एक प्राइवेट क्लिप सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक महिला के साथ गंदी हरकत हुए दिखाई दे रहा है. इसके बाद अशोक खरात पुलिस के हत्थे चढ़ा है और उसके बारे में कई ऐसे खुलासे हुए कि लोग हैरान हैं.

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अशोक खरात ने की महिला संग की अश्लील हरकतें

अशोक खरात की सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें वह एक महिला के साथ अपने केबिन में नजर आ रहा है और आपत्तिजनक हरकतें कर रहा है. फिलहाल, अशोक खरात को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसकी गिरफ्तार के बाद नए-नए खुलासे हो रहे हैं. रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि खुद ज्योतिषी और गॉडमैन बताने वाला अशोक खरात धर्मिक अनुष्ठान के नाम पर महिलाओं का शोषण करता था और ब्लैकमेल करता था. पुलिस जांच में सामने आई बातों के मुताबिक अशोक खरात अपनी कथित दैवीय शक्तिों के नाम पर महिलाओं को जाल में फंसाता और भरोसे में लेकर उनका शोषण करता. वह महिलाओं को नशीला पदार्थ देकर गंदी हरकत करता था. बताते चलें कि अशोक खरात के साथ काम करने वाले एक पूर्व कर्मचारी ने उसके काले कारनामों से पर्दा उठाने के लिए उसके केबिन में हिडेन कैमरा लगाया था. इसके बाद आरोपी को असलियत सबके सामने आई है.

अशोक खरात के कई अश्लील वीडियो का खुला राज

अशोक खरात की गिरफ्तारी के बाद उसके ठिकानों पर छापेमारी की गई की गई. बताया जा रहा है कि इन ठिकानों से एक पेन ड्राइव बरामद हुई, जिसमें 58 अश्लील वीडियो होने की बात सामने आई है. इन वीडियो को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है. लोगों को गुमराह कर ठगने वाले अशोक खरात की संपत्ति का भी खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि वह कई 200 करोड़ रुपये की संपत्ति का मालिक है. आरोपी अशोक खरात पहले मर्चेंट नेवी में कार्यरत था. इसके बाद उसने ज्योतिष और अंकशास्त्र के जरिए लोकप्रियता हासिल की और वह कई बड़ी हस्तियों के संपर्क में आया. अशोक खरात से अपने भविष्य को जानने के लिए कई बड़े नेता पहुंचते थे और उससे सलाह लेते थे.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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