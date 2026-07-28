बादशाह की दूसरी पत्नी ईशा का बड़ा खुलासा, शादी में अनबन और पति की ताकत के खौफ पर तोड़ी चुप्पी

रैपर बादशाह की दूसरी पत्नी ईशा रिखी ने आखिरकार अपनी शादी में चल रही अनबन पर चुप्पी तोड़ दी है. ईशा ने खुलासा किया कि वह पति के रुतबे और ताकत के डर से लंबे समय तक चुप थीं.

बादशाह की दूसरी पत्नी ईशा का बड़ा खुलासा

मशहूर रैपर बादशाह और उनकी पर्सनल लाइफ एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. काफी समय से दोनों के रिश्ते में खटास और अनबन की खबरें गलियारों में तैर रही थीं, लेकिन अब इन अटकलों पर खुद बादशाह की दूसरी पत्नी और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है. उन्होंने अपने पति पर इशारों-इशारों में कई गंभीर और चौंकाने वाले सवाल खड़े किए हैं.

डर के साए में कट रही थी जिंदगी

ईशा रिखी ने सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर किया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. उन्होंने बताया कि वह पिछले काफी समय से अपनी शादीशुदा जिंदगी में चल रही मुश्किलों पर इसलिए चुप थीं क्योंकि उन्हें बादशाह के रुतबे, ताकत और उनके प्रभाव से भयंकर डर लगता था. ईशा ने स्वीकार किया कि उन्होंने लंबे वक्त तक खुद को इस भ्रम में रखा कि चुप रहना ही उनकी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है. उन्होंने बताया कि उनकी इस चुप्पी को उनकी रजामंदी या सब कुछ ठीक होने का सबूत बिल्कुल न समझा जाए.

हिम्मत जुटाकर तोड़ी सालों की खामोशी

अपने इस पोस्ट के जरिए ईशा ने यह भी बताया कि अब उन्होंने डर के आगे घुटने टेकने से इंकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि वह भले ही अभी अपनी जिंदगी की पूरी दास्तान दुनिया के सामने बयां करने के लिए पूरी तरह तैयार न हों, लेकिन वह अब यह झूठा दिखावा और अधिक नहीं कर सकतीं कि उनकी जिंदगी में सब कुछ शानदार चल रहा है. उनके इस बयान के बाद इंडस्ट्री के तमाम सेलेब्स उनके समर्थन में उतर आए हैं. 'बिग बॉस OTT 3' की विनर सना मकबूल ने उनकी हिम्मत की दाद देते हुए उन्हें मजबूत बताया, तो वहीं प्रियाल गोर और चेतना पांडे जैसी एक्ट्रेस ने भी कमेंट कर ईशा पर अपना प्यार और सपोर्ट बरसाया है.

अफवाहों और इंस्टाग्राम का बयान

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब ईशा रिखी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भावुक वीडियो शेयर किया था. उस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, 'हर तूफान एक सबक है, हर प्रार्थना एक उम्मीद है.' इस पोस्ट पर जैस्मीन भसीन और पायल देव जैसी हस्तियों के रिएक्शन के बाद से ही कयासों का बाजार गर्म हो गया था कि इस कपल के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है.

बादशाह की पहली पत्नी और बच्चा

गौरतलब है कि बादशाह ने अपनी पहली पत्नी जैस्मीन मसीह से साल 2020 में तलाक ले लिया था, जिनके साथ उनकी एक बेटी जेसेमी भी है. इसके लगभग छह साल बाद बादशाह की जिंदगी में ईशा रिखी की एंट्री हुई थी. दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी. अब ईशा के इन तीखे बयानों के बाद फैंस को इस पूरे मामले पर रैपर बादशाह के आधिकारिक जवाब का बेसब्री से इंतजार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.