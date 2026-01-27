कहां हैं 3 Min 24 Sec वीडियो वाली Arohi Mim? इंटरनेट पर एक और Video ने लगाई आग, आधी रात को सड़कों पर...

ENG हिन्दी
Arohi Mim Second Video Viral: बांग्लादेशी एक्ट्रेस आरोही मीम का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आरोही का अंदाज देख हर कोई हैरान है. वह आधी रात सड़क पर हैं.

By: Kavita  |  Published: January 27, 2026 4:07 PM IST

Arohi Mim Second Video Viral: सोशल मीडिया पर इन दिनों बांग्लादेशी इन्फ्लुएंसर आरोही मीम छाई हुई हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. जिसमें आरोही के प्राइवेट मोमेंट कैद हुए. इस वीडियो ने हर किसी को हैरान कर दिया था. इतना ही नहीं, सवाल तो ये भी खड़ा हो गया था कि आरोही का वीडियो असली है या फिर इसे एआई की मदद से बनाया गया है. वहीं, अब आरोही मीम का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस का अंदाज देख हर कोई हैरान है. इस वीडियो में आरोही आधी रात को सड़कों पर हैं.

कहां हैं आरोही मीम

दरअसल, आरोही मीम (Arohi Mim) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये वीडियो खुद आरोही ने ही अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है, जिसमें वह काफी मस्ती भरे अंदाज में दिख रही हैं. इन दिनों आरोही मीम नेपाल के पोखरा में हैं और वहीं पर अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं. आरोही ने वहां से अपने वीडियो में दिखाया है कि वह अपने समय को काफी एन्जॉय कर रही हैं और खुद से जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही. इस वीडियो पर एक्ट्रेस ने ब्लूक कलर का स्वेटर पहना है और सिर पर कैप पहनी है. आरोपी हाथ में कुछ पकड़े हुए हैं, जिस वह पी रही हैं.

पॉपुलर एक्ट्रेस हैं आरोही मीम

बता दें कि आरोही बांग्लादेश में काफी मशहूर एक्ट्रेस हैं और इस वजह से विवाद के बीच एक्ट्रेस का घर बैठना मुमकिन नहीं है. आरोही आए दिन काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती हैं. उनके प्रोजेक्ट लाइन में लगे रहते हैं और इसी वजह से एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपने फोटोशूट और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.

आरोही मीम का वीडियो

बता दें कि आरोही मीम के नाम से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया था. उस आपत्तिजनक वीडियो को एक्ट्रेस के नाम से ही वायरल किया जा रहा था. उन्हें सिर्फ टेलीग्राम और व्हॉट्सएप के साथ साथ X पर भी अलग अलग लिंक के साथ शेयर किया जा रहा था, जिस वजह से वो वीडियो तेजी से वायरल हुआ. हालांकि, एक्ट्रेस के वीडियो को फेक बताया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

