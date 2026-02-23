शर्मनाक! भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय ने खोया आपा, एंकर को भरे मंच पर दे मारी चप्पल, वायरल हुआ वीडियो...

भोजपुरी की मशहूर लोक गायिका निशा उपाध्याय एक बार फिर सुर्खिंयों में हैं. दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान निशा ने एंकर पर चप्पल मार दी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बिहार के सारण जिले में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजपुरी की मशहूर लोक गायिका निशा उपाध्याय और मंच संचालन कर रहे एंकर के बीच तीखी झड़प हो गई. बात सिर्फ बहस तक नहीं रुकी, बल्कि गुस्से में लाल सिंगर ने सरेआम एंकर पर चप्पल तान दी. इस हाई-वोल्टेज ड्रामे का वीडियो अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आग की तरह फैल रहा है. आइए जानते हैं आखिर उस रात मंच पर ऐसा क्या हुआ कि निशा उपाध्याय को अपना आपा खोना पड़ा.

मजाक या सरेआम अपमान?

घटना के वक्त निशा उपाध्याय नीले रंग की साड़ी में अपने प्रदर्शन के लिए तैयार थीं. तभी एंकर मुकेश ने माइक संभालते हुए दर्शकों के बीच कुछ ऐसा कह दिया जो मर्यादा की सीमा लांघ गया. एंकर ने मजाक-मजाक में निशा के 'रेट' (फीस) का जिक्र छेड़ दिया. उसने सार्वजनिक रूप से अनाउंस किया कि निशा एक गाने के लिए कितना लेती हैं और दो गानों का उनका पैकेज क्या है. एंकर की इस टिप्पणी पर जब सामने बैठे दर्शकों में से कुछ लोग ठहाके लगाने लगे, तो निशा इसे बर्दाश्त नहीं कर पाईं. उनके लिए यह केवल एक मजाक नहीं, बल्कि उनकी काम और महिला होने के नाते उनके सम्मान पर हमला था.

भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय ने भरे मंच पर एंकर को चप्पल मार दी। आरोप है कि एंकर निशा उपाध्याय का रेट बता रहा था। भोजपुरी स्टेज शो आजकल सॉफ्ट पोर्न में बदल गया है, जहाँ फूहड़ता की सारी हदें पार की जा रही हैं। सरकार डीजे बंद कर रही है, लेकिन अश्लील और फूहड़ स्टेज शो पर कुछ नहीं बोल… pic.twitter.com/TL3CHGrQLf — The Bihar (@thebiharoffice) February 23, 2026

मंच पर अफरातफरी

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि निशा उपाध्याय का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने तुरंत अपने पैर से चप्पल निकाली और एंकर की ओर मारने के लिए बढ़ गईं. एंकर खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागता नजर आया, जबकि पीछे खड़े आयोजक और अन्य कलाकार बीच-बचाव करने की कोशिश करते दिखे. निशा ने कड़े शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि किसी कलाकार के मेहनताने या उसकी कीमत पर इस तरह टिप्पणी करना बेहद ओछी हरकत है. इस हंगामे के कारण कुछ समय के लिए कार्यक्रम रुक गया.

विवादों से पुराना रिश्ता

यह पहली बार नहीं है जब निशा उपाध्याय किसी वजह से चर्चा में आई हों. साल 2023 में एक लाइव शो के दौरान हर्ष फायरिंग में उन्हें गोली लग गई थी, जिसके बाद वे हफ्तों तक अस्पताल में थीं और पूरे देश में सुर्खियां बनी थीं. अब इस 'चप्पल कांड' ने उन्हें एक बार फिर विवादों में ला खड़ा किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

