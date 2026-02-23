ENG हिन्दी
शर्मनाक! भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय ने खोया आपा, एंकर को भरे मंच पर दे मारी चप्पल, वायरल हुआ वीडियो

भोजपुरी की मशहूर लोक गायिका निशा उपाध्याय एक बार फिर सुर्खिंयों में हैं. दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान निशा ने एंकर पर चप्पल मार दी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 23, 2026 5:54 PM IST

शर्मनाक! भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय ने खोया आपा, एंकर को भरे मंच पर दे मारी चप्पल, वायरल हुआ वीडियो
nisha upadayay

बिहार के सारण जिले में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजपुरी की मशहूर लोक गायिका निशा उपाध्याय और मंच संचालन कर रहे एंकर के बीच तीखी झड़प हो गई. बात सिर्फ बहस तक नहीं रुकी, बल्कि गुस्से में लाल सिंगर ने सरेआम एंकर पर चप्पल तान दी. इस हाई-वोल्टेज ड्रामे का वीडियो अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आग की तरह फैल रहा है. आइए जानते हैं आखिर उस रात मंच पर ऐसा क्या हुआ कि निशा उपाध्याय को अपना आपा खोना पड़ा.

मजाक या सरेआम अपमान?

घटना के वक्त निशा उपाध्याय नीले रंग की साड़ी में अपने प्रदर्शन के लिए तैयार थीं. तभी एंकर मुकेश ने माइक संभालते हुए दर्शकों के बीच कुछ ऐसा कह दिया जो मर्यादा की सीमा लांघ गया. एंकर ने मजाक-मजाक में निशा के 'रेट' (फीस) का जिक्र छेड़ दिया. उसने सार्वजनिक रूप से अनाउंस किया कि निशा एक गाने के लिए कितना लेती हैं और दो गानों का उनका पैकेज क्या है. एंकर की इस टिप्पणी पर जब सामने बैठे दर्शकों में से कुछ लोग ठहाके लगाने लगे, तो निशा इसे बर्दाश्त नहीं कर पाईं. उनके लिए यह केवल एक मजाक नहीं, बल्कि उनकी काम और महिला होने के नाते उनके सम्मान पर हमला था.

मंच पर अफरातफरी

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि निशा उपाध्याय का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने तुरंत अपने पैर से चप्पल निकाली और एंकर की ओर मारने के लिए बढ़ गईं. एंकर खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागता नजर आया, जबकि पीछे खड़े आयोजक और अन्य कलाकार बीच-बचाव करने की कोशिश करते दिखे. निशा ने कड़े शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि किसी कलाकार के मेहनताने या उसकी कीमत पर इस तरह टिप्पणी करना बेहद ओछी हरकत है. इस हंगामे के कारण कुछ समय के लिए कार्यक्रम रुक गया.

विवादों से पुराना रिश्ता

यह पहली बार नहीं है जब निशा उपाध्याय किसी वजह से चर्चा में आई हों. साल 2023 में एक लाइव शो के दौरान हर्ष फायरिंग में उन्हें गोली लग गई थी, जिसके बाद वे हफ्तों तक अस्पताल में थीं और पूरे देश में सुर्खियां बनी थीं. अब इस 'चप्पल कांड' ने उन्हें एक बार फिर विवादों में ला खड़ा किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

