Bhooth Bangla: फिल्म गई भाड़ में... शिखर धवन से मिलते ही पगलाए अक्षय कुमार, सेट को बनाया क्रिकेट का मैदान

Akshay Kumar and Shikhar Dhawan played cricket on the set of Bhooth Bangla: फिल्म 'भूत बंगला' के सेट का एक वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. इस वीडियो में अक्षय कुमार इंडिया के जानेमाने क्रिकेटर शिखर धवन के साथ धमाल मचाते नजर आ रहे हैं.

Akshay Kumar and Shikhar Dhawan played cricket on the set of bhooth Bangla: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रहे हैं. अक्षय कुार की फिल्म 'भूत बंगला' (bhooth Bangla) 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. पहले ये फिल्म 15 मई को रिलीज होनी थी. बीते कुछ समय में अक्षय कुमार अपनी इस फिल्म की रिलीज डेट 2 बार बदल चुके हैं. इसी बीच अक्षय कुमार ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी है. दरअसल बालाजी टेलीफिल्म्स ने हाल ही में एक वीडियो अपने ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो में खिलाड़ी कुमार देश के जाने-माने क्रिकेटर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) के साथ क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं. शिखर धवन के साथ चौके छक्के लगाने के लिए अक्षय कुमार ने फिल्म भूत बंगला के सेट को ही क्रिकेट का मैदान बना दिया है. अब सोशल मीडिया पर शिखर धवन और अक्षय कुमार का ये वीडियो वायरल हो रहा है.

शिखर धवन और अक्षय कुमार ने टीम के लिए रखा ईनाम

इस वीडियो में अक्षय पाजी एक के बाद एक छक्के लगाते नजर आ रहे हैं. इस दौरान दोनों को क्रू मेंबर्स ऐसे चीयर किया जैसे किसी स्टेडियम में मैच चल रहा हो. अक्षय कुमार और शिखर धवन टीम के साथ जमकर ठहाके लगाते नजर आए. इतना ही नहीं, इन दोनों ने तो अच्छा खेलने वाले के लिए नकद ईनाम तक की घोषणा कर दी. इतना ही नहीं शिखर धवन और अक्षय कुमार ने सेट के लोगों की भी हालत खराब कर दी. शिखर धवन और अक्षय कुमार ने साफ कर दिया कि क्रिकेट के मामले में कोई उनको नहीं हरा सकता. इस वीडियो को बालाजी टेलीफिल्म की टीम ने लिखा, टीम इंडिया को भूत सारा गुड लक... राम जी आकर भला करेंगे. बाकी सारा काम अपने बॉईज कर लेंगे.

14 साल बाद बनेगी प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी

गौरतलब है कि 14 साल बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है. यही वजह है जो भूत बंगला को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं. भूत बंगला एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसे बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनाया गया है. कुछ समय पहले ही फिल्म के मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना राम जी आके भला करेंगे रिलीज किया है. इस गाने के डांस स्टेप देखकर ही लोगों को हंसी आने लग गई है. फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव भी नजर आने वाले हैं. इस फिल्म को अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता कपूर ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

