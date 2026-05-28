शादी करते ही आई Dhinchak Pooja की शामत, लोगों ने कर दिया जीना हराम

Dhinchak Pooja Trolled after getting married: अपने गाना सैल्फी मैंने लेली आज... गाना गाकर हंगामा मचा चुकीं ढिंचैक पूजा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. कुछ समय पहले ही ढिंचैक पूजा ने शादी करके सबको सदमा दे दिया है.

Bigg Boss 11 Star Dhinchak Pooja Trolled

Dhinchak Pooja Trolled after getting married: सैल्फी मैंने लेली आज... गाना तो आपको याद ही होगा... इस जैसे गाने को आप आज भी भुला नहीं पाए होंगे. सालों पहले ये गाना गाकर ढिंचैक पूजा रातों रात स्टार बन गई थीं. जिसने भी ढिंचैक पूजा का ये गाना सुना, उसके कान से खून निकलना शुरू हो गया था. हाल ये था कि लोग रोज ढिंचैक पूजा को सोशल मीडिया पर गाली देते थे. ये गाना बर्बाद करने के बाद ढिंचैक पूजा ने और भी कई गाने गाए. हालांकि ढिंचैक पूजा को वो फेम नहीं मिला. इसी बीच ढिंचैक पूजा ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. खबर है कि ढिंचैक पूजा ने रातों रात शादी कर ली है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इस बात का सबूत ढिंचैक पूजा का इंस्टाग्राम है. कुछ समय पहले ही ढिंचैक पूजा ने अपने इंस्टाग्राम पर शादी की एक वीडियो शेयर की है. इस वीडियो में ढिंचैक पूजा दुल्हन बनकर अपने पति का हाथ थामे नजर आ रही हैं. वीडियो में ढिंचैक पूजा पहचान में ही नहीं आ रही हैं.

ढिंचैक पूजा का बढ़ चुका है वजन?

हालांकि लाल रंग के जोड़े में ढिंचैक पूजा कमाल लग रही हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए ढिंचैक पूजा ने लिखा, मैं अपनी शादी की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रही हूं. जल्द ही आपको और भी तस्वीरें देखने को मिलेंगी. तस्वीरों में ढिंचैक पूजा काफी खुश दिख रही हैं. ढिंचैक पूजा को देखकर साफ पता चल रहा है कि खुशी के मारे उन्होंने अपना वजन ही बढ़ा लिया है.

ढिंचैक पूजा हुईं ट्रोल

शादी की तस्वीरें वायरल होते ही लोगों को ढिंचैक पूजा के सड़े हुए गाने याद आनें लग गए हैं. यही वजह है जो लोग अब ढिंचैक पूजा को ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने ढिंचैक पूजा की वीडियो पर लिखा, अब शादी कर ली है तो उस पर गाना मत बनाने लग जाना. एक दूसरे यूजर ने लिखा, इसके गाने सुनकर आज भी मेरे कान से खून निकलता है.

बिग बॉस में नजर आ चुकी हैं ढिंचैक पूजा

आपको बता दें कि ढिंचैक पूजा बिग बॉस 11 में भी नजर आ चुकी हैं. शो में ढिंचैक पूजा ने वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री की थी. शो में आते ही ढिंचैक पूजा ने सबको अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे. हालांकि समय के साथ ढिंचैक पूजा को बिग बॉस ने घर से बाहर कर दिया. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…