ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Viral Entertainment News
  • आखिर कौन है दानिश अल्फाज? जिसे शादी के बाद छिपाने की कोशिश कर रही हैं Bigg Boss 19 फेम नतालिया...

आखिर कौन है दानिश अल्फाज? जिसे शादी के बाद छिपाने की कोशिश कर रही हैं Bigg Boss 19 फेम नतालिया

Who is Natalia Janoszek Husband Danish Alfaaz: बिग बॉस 19 में नजर आ चुकी एक्ट्रेस नतालिया जानोस्जेक ने हाल ही में शादी करके सबको सदमा दे दिया है. चलिए जानते हैं कि आखिर दानिश अल्फाज कौन हैं जिनसे नतालिया ने चोरीछिपे शादी की है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 13, 2026 9:46 AM IST

आखिर कौन है दानिश अल्फाज? जिसे शादी के बाद छिपाने की कोशिश कर रही हैं Bigg Boss 19 फेम नतालिया
आखिर कौन है दानिश अल्फाज?

बिग बॉस 19 में नजर आ चुकी एक्ट्रेस नतालिया जानोस्जेक ने हाल ही में शादी करके सबको सदमा दे दिया है. चलिए जानते हैं कि आखिर दानिश अल्फाज कौन हैं जिनसे नतालिया ने चोरीछिपे शादी की है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Bigg Boss 19 Danish Alfaaz Natalia Janoszek The 50