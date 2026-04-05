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आंटीजी तो... दुल्हन बनकर रैंप पर उतरना पड़ा Bipasha Basu को भारी, हो गईं बॉडी शेमिंग की शिकार

Bipasha Basu Ramp Walk Video: बॉलीवुड अदाकारा बिपाशा बसु इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. कुछ समय पहले ही बिपाशा बसु रैंप पर उतरीं. अब बिपाशा बसु का वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 5, 2026 7:00 AM IST

आंटीजी तो... दुल्हन बनकर रैंप पर उतरना पड़ा Bipasha Basu को भारी, हो गईं बॉडी शेमिंग की शिकार
दुल्हन बनकर रैंप पर उतरीं Bipasha Basu

Bipasha Basu Ramp Walk Video: बिपाशा बसु (Bipasha Basu) बॉलीवुड की उन अदाकाराओं में से एक हैं जो मां बनने के बाद फिल्मों से दूर हो चुकी हैं. हालांकि बिपाशा बसु सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर (Karan Singh Grover) अक्सर अपनी बेटी देवी के साथ मस्ती करते नजर आ जाते हैं. ऐसे में बिपाशा बसु के फैंस उनको बड़े पर्दे पर काफी मिस करते हैं. इसी बीच बिपाशा बसु ने सोशल मीडिया की दुनिया को हिलाकर रख दिया है. बीती रात ही बिपाशा बसु बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक 2026 का हिस्सा बनने पहुंची थीं. यहां पर बिपाशा बसु दुल्हन बनकर रैंप पर उतरीं. बिपाशा बसु इस दौरान रोहित वर्मा के शानदार लहंगे में रैंप पर उतरी थीं. जैसे ही बिपाशा बसु रैंप पर आईं वैसे ही लोगों की नजरें थम गईं. लाल रंग के जोड़े में बिपाशा बसु कमाल लग रही थीं. बिपाशा बसु की आंखों का मेकअप कमाल लग रहा था. वहीं बिपाशा बसु के बालों में लगे कमल के फूल उनके लुक पर चार चांद लगा रहे हैं. ये बिपाशा बसु का ही जादू है जो लोग उनसे नजर नहीं हटा पाए. अब बिपाशा बसु का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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बिपाशा बसु ने कर दी हेटर्स की बोलती बंद

फैंस का कहना है कि शादी होने के बाद भी बिपाशा बसु के हुस्न में कोई कमी नहीं आई है. रैंप पर अपना दुल्हन वाला अवतार दिखाकर बिपाशा बसु ने भी अपने हेटर्स की बोलती बंद कर दी है. बीते कुछ समय में कई बार लोग बिपाशा बसु को मोटापे के बारे में बात कर चुके हैं. अक्सर लोग बिपाशा बसु के बढ़ते वजन का मजाक बनाते हैं. हालांकि बिपाशा बसु ने कभी भी खुलकर इस बारे में बात नहीं की. अब मौका मिलते ही बिपाशा बसु ने अपने हेटर्स की बोलती बंद कर दी है. बढ़े वजन के बाद भी बिपाशा बसु के कर्व्स कमाल लग रहे हैं. किसी को भी बिपाशा बसु की ये वीडियो देखकर जलन हो जाएगी.

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बिपाशा बसु से क्या कह रहे हैं फैंस?

बिपाशा बसु की वीडियो पर कमेंट करते हुए एक फैन ने लिखा, बिपाशा बसु इस लुक में बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं. वो सच में कमाल हैं.एक दूसरे यूजर ने कहा, बिपाशा बसु बहुत क्यूट और सुंदर लग रही हैं. हालांकि कुछ लोग बिपाशा बसु को आंटी कहते नजर आए. एक ने तो बिपाशा बसु को मोटी कहकर बुला दिया. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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