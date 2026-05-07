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अपने बेटे की कब्र पर फूट-फूटकर रोईं Celina Jaitly, हाल देखकर फटा फैंस का कलेजा

Celina Jaitly cries on her late son grave: बॉलीवुड अदाकारा सेलेना जेठली एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं. सेलेना जेठली हाल ही में अपने बेटे की कब्र पर पहुंची थीं. यहां पर सेलेना जेठली को फूटफूटकर रोते हुए देखा गया है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 7, 2026 1:49 PM IST
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Celina Jaitly cries on her late son grave: बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली (Celina Jaitly) ने सालों पहले अपने परिवार के लिए इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी. किसी को पता ही नहीं चला कि कब सेलिना जेठली इंडस्ट्री से दूर हो गईं. हालांकि पति पीटर हाग (Peter Haag) से तलाक की खबरों ने एक बार फिर से सेलिना जेटली को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है. बीते कुछ समय से सेलिना जेटली लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. फैंस जानना चाहते हैं कि सेलिना जेटली की जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है. वहीं सेलिना जेटली भी अब अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासे कर चुकी हैं. कुछ समय पहले ही सेलिना जेटली ने अपने पति पीटर हाग से 100 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा था. इस दौरान उन्होंने अपने पति से हर महीने 10 लाख रुपये मेंटेनेंस की डिमांड की थी. ये खबर सामने आते ही फैंस के बीच हंगामा मच गया. इसी बीच सेलिना जेटली ने फिर से लाइमलाइट बटोरनी शुरू कर दी है. हाल ही में सेलिना जेटली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है.

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बेटे की कब्र देखकर रो पड़ीं सेलिना जेटली

इस पोस्ट में सेलिना जेटली अपने बेटे की कब्र पर बैठकर रोती नजर आ रही हैं. दरअसल कुछ समय पहले सेलिना जेटली ने अपना बेटा खोया है. ऐसे में सेलिना जेटली अपने बेटे की कब्र पर पहुंची थीं. कब्र के सामने पहुंचते ही सेलिना जेटली ने रोना शुरू कर दिया. अब सेलिना जेटली ने अपने बेटे की कब्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस वीडियो में सेलिना जेटली बुरी तरह से आंसू बहा रही हैं. सेलिना जेटली का ये हाल देखकर तो फैंस को भी पसीना आ गया है.

सेलिना जेटली ने लिखी दिल की बात

रोते रोते सेलिना जेटली ने अपने बेटे की कब्र को एक कपड़े से साफ किया. इस दौरान सेलिना जेटली खुद को काफी संभालने की कोशिश करती दिखीं. वीडियो पर सेलिना जेटली ने लिखा, इस समय तलाक की ऑस्ट्रिया में हेयरिंग चल रही है जिसने मेरा दिल तोड़ दिया है. कैप्शन में सेलिना जेटली ने लिखा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. मुझे ये वीडियो शेयर करनी ही पड़ी, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि एक मां होने के नाते मेरे दिल पर क्या बीत रही है. सेलिना जेटली की इस वीडियो ने फैंस का दिल भी तोड़कर रख दिया है. फैंस सेलिना जेटली को बुरे समय में हिम्मत रखने के लिए बोल रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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