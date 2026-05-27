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Chand Mera Dil: थिएटर में गर्लफ्रेंड के साथ गुलूगुलू करके फंसा ये शख्स, दूसरी ने पकड़ लिया रंगे हाथ और फिर...

Chand Mera Dil Boy caught red handed by girlfriend in Theater: सोशल मीडिया पर फिल्म चांद मेरा दिल की एक वीडियो वायरल हो रही है. इस वीडियो में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करता नजर आ रहा है. सबे सामने नौटंकी दिखाकर ये लड़का बुरी तरह से फंस गया है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 27, 2026 2:21 PM IST
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Chand Mera Dil: थिएटर में गर्लफ्रेंड के साथ गुलूगुलू करके फंसा ये शख्स

Chand Mera Dil Boy caught red handed by girlfriend in Theater: लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की बॉलीवुड फिल्म 'चांद मेरा दिल' (Chand Mera Dil) बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है. रिलीज होने के बाद से ही अनन्या पांडे जमकर ट्रोल हो रही हैं. फिल्म में भरतनाट्यम करने के चक्कर में अन्या पांडे ने अपने लिए एक मुसीबत मोल ले ली है. इसी बीच फिल्म 'चांद मेरा दिल' को लेकर एक और विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल सोशल मीडिया पर फिल्म 'चांद मेरा दिल' का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो की वजह से एक शख्स की खूब फजीहत हो रही है. हाल ये है कि लोगों ने इस शख्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. दरअसल, ये लड़का फिल्म 'चांद मेरा दिल' देखने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थिएटर गया था. जैसे ही फिल्म में तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है... गाना बजा वैसे ही इस शख्स ने डांस करना शुरू कर दिया. वहीं इस शख्स के साथ बैठी लड़की भी गाने की धुन पर झूमती नजर आई. कुछ देर में ही इस शख्स की लोग वीडियो बनाने लगे.

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जब अनन्या पांडे की फिल्म ने खोली इस लड़के की पोल

अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. इस वीडियो को देखकर बहुत सी लड़कियों को जलन होने लगी. ये लड़का सुपरस्टार बन गया. हर कोई इस लड़के की हिम्मत की तारीफ कर रहा था. वीडियो वायरल होते ही इस लड़के की दूसरी गर्लफ्रेंड ने ये वीडियो देख ली. फिर क्या था...बिना देर किए इस शख्स की पोल उसकी गर्लफ्रेंड ने खोलकर रख दी. इस लड़की ने चैट शेयर करके बताया कि ये लड़का रिलेशनशिप में होने के बाद भी किसी और के साथ बात कर रहा था. जैसे ही इस लड़के की पोल खुली सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. सारी लड़कियां राशन-पानी लेकर इस लड़के के पीछे पड़ गईं.

बुरी तरह ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ा ये लड़का

अब लोग इस लड़के के बारे में लगातार बात कर रहे हैं. सबका कहना है कि लड़का चाहे कितना रोमांटिक क्यों न हो, धोखा तो जरूर देगा. बोला तो ये तक जा रहा है कि इस लड़के ने पूरे मर्दजात को एक्सपोज करके रख दिया है. हालांकि बाद में इस लड़के ने वीडियो शेयर करके सफाई भी पेश की है. इस लड़के ने दावा किया है कि एक्सपोज करने वाली लड़की से वो पहले ही अलग हो चुका है और जिसके साथ वो डांस कर रहा था वो उसकी असली गर्लफ्रेंड है. हालांकि ये जनाब भूल रहे हैं कि इंडिया की जनता अपने हिसाब से फैसले सुनाती है वो कभी भी आपसे सबूत नहीं मांगेगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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