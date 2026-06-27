बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन (Kriti Sanon) इन दिनों अपनी फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर चर्चा में बनी हुई. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है इस फिल्म में उनके साथ शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना भी नजर आ रही हैं. कृति सेनन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका और बिजनेसमैन कबीर बहिया (Kabir Bahia) का नाम अक्सर जुड़ता रहता है. दोनों कई बार साथ में स्पॉट हुए हैं लेकिन उन्होंने कभी अपने रिश्ते को लेकर कोई बयान नहीं दिया है. फिलहाल, दावा किया जा रहा है कि कृति सेनन और कबीर बहिया का ब्रेकअप हो गया है. दरअसल, कबीर बहिया एक दूसरी लड़की के साथ नजर आ रहे हैं. आइए बताते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक पोस्ट शेयर की गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कबीर बहिया पार्टी करते नजर आ रहे हैं और उनके साथ एक मिस्ट्री गर्ल दिखाई दे रही है. रेडिट यूजर ने वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर शेयर किया है और दावा किया है कि कबीर बहिया किसी शादी पार्टी में पहुंचे थे और उस लड़की के साथ नजर आए. इस वीडियो को इंफ्लुएंसर आलिया मोहन के इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस फोटो और वीडियो आने के बाद लोग अटकलें लगाने लगे हैं कि कृति सेनन का कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया से ब्रेकअप हो गया है. इसके साथ ही बताया जा रहा है कि कबीर बहिया संग नजर आ रही लड़की उनकी कजिन है लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हुई है.
Kriti sanon’s boyfriend with some other chick (honestly feel bad for her)
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बताते चलें कि कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन की साल 2026 की शुरुआत में शादी थी. इस शादी में कबीर बहिया शामिल हुए थे. दोनों की कई तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे. इस तरह से सोशल मीडिया पर कई बार दोनों की वेकेशन और पार्टी की झलक देखने को मिल चुकी है. कबीर बहिया लंदन में रहते हैं और बिजनेसमैन हैं. उनके पिता कुलजिंदर बहिया यूके बेस्ड ट्रैवल एजेंसी के चलाते हैं. दिलचस्प बात ये है कि कृति सेनन अपने कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया से 9 साल बड़ी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.