Sunil Pal Controversy: 'इतनी बेइज्जती, इतनी शर्मिंदगी...' इवेंट में जलील होते ही भड़के सुनील पाल, आपबीती सुनाते हुए फटा कलेजा

Sunil Pal reacts on Controversy: टीवी के जानेमाने कॉमेडियन सुनील पाल की हाल ही में एक इवेंट में बेइज्जती की गई थी. अब जाकर सुनील पाल ने इस बारे में खुलकर बात कर डाली है. चलिए जानते हैं कि अपने बयान में उन्होंने क्या कहा है?

Sunil Pal reacts on his Viral Video: 'अपना सपना मनी मनी', 'फिर हेरा फेरी', 'क्रेजी 4' और 'मुंबई टू गोवा' जैसी फिल्मों में धमाल मचा चुके कॉमेडियन सुनील पाल (Sunil Pal) एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. एक समय पर लाफ्टर चैलेंज जैसे शोज में सुनील पाल रंग जमाया करते थे. अब विवादों की वजह से लोगों के बीच छाए हुए हैं. कुछ समय पहले ही एक इवेंट की वीडियो वायरल हुई थी. इस वीडियो में इवेंट के लोगों ने सुनील पाल को बेइज्जती की. मंच पर सुनील पाल को न तो बोलने दिया गया और न ही सम्मान दिया गया. मामला सामने आने के बाद सुनील पाल का वीडियो खूब वायरल हुआ. लोग सुनील पाल के साथ हुए व्यवहार पर बहुत खफा हो गए थे. इसी बीच खुद सुनील पाल ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ दी है. सुनील पाल ने बताया है कि कैसे उनके साथ भरी महफिल में बद्तमीजी की गई. इस दौरान सुनील पाल इवेंट के ऑर्गनाइजर्स पर भी भड़क गए. मीडिया से बात करते हुए सुनील पाल ने कहा, "मैं एक शायरी के इवेंट में गया था। मेरे एक करीबी दोस्त ने यहां आने के लिए कहा था. वहां मुझे अच्छा लग रहा था. मुझे मंच पर जाकर कवियों को सम्मान देना था. मैं उनकी तारीफ करना चाहता था. हालांकि जैसे ही मैं मंच पर पहुंचा, वैसे ही मुझे जाने के लिए कह दिया गया.

सुनील पाल ने सुनाई आपबीती

सुनील पाल ने आगे कहा, मुझे माइक नहीं दिया गया. तब मैंने होस्ट से कहा कि आपका दिल बहुत छोटा है. उसकी हरकतें देखकर मुझे शर्मिंदगी हो रही थी. मुझे अपने लिए बुरा लग रहा था. इतनी बेइज्जती... लोग मेरी वीडियो बना रहे थे. जब मैंने देखा कि वहां क्या हो रहा है, मैं वहां से निकल गया. घर आकर मैंने अपने दोस्त से ये बात कही. उसने मुझे कहा कि सब कुछ भूल जाओ और आगे बढ़ो. मेरे दोस्त को नहीं पता था कि किस वजह से मुझे स्टेज पर जलील किया गया. मेरे लिए ये वाकया बहुत दर्दनाक था.

सुनील पाल के सपोर्ट में उतरे फैंस

कुछ समय में ही सुनील पाल का ये वीडियो वायरल हो गया. लोग लगातार सुनील पाल के बारे में बात कर रहे थे. सबका मानना था कि अगर इज्जत नहीं करनी थी तो सुनील पाल को इस इवेंट में बुलाया ही जाना नहीं चाहिए था. सुनील पाल की बातें सुनकर पता चल रहा है कि उनको कितना बुरा लगा है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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