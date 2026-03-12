कपल के रोमांस का पड़ोसियों ने बना लिया वीडियो, इंटरनेट पर प्राइवेट क्लिप वायरल होने पर बन रहा तमाशा!...

Couple Private Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कपल अपने प्राइवेट मोमेंट में हैं. इस कपल का पड़ोसियों ने क्लिप बनाया है जो वायरल हो गया है.

Couple Private Moment Video: सोशल मीडिया पर बीते कुछ महीनों से 19 मिनट 34 सेकेंड की क्लिप (19 Minute 34 Second Viral Video) समेत प्राइवेट वीडियोज की भरमार हो गई है. हालांकि, इनमें से अधिकतर वीडियोज फर्जी हैं और साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों को निशाना बना रहे हैं. इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसको लेकर हंगामा मच गया है. दरअसल, एक कपल अपने प्राइवेट मोमेंट में था और पड़ोसियों ने उसका वीडियो बना लिया. ये क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आई हो तो हंगामा मचा हुआ है. कपल के प्राइवेट वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

कपल के वीडियो पर आए कमेंट

सोशल मीडिया पर आए दिन कोई फोटोज या वीडियोज वायरल होते रहते हैं. अब तो प्राइवेट वीडियो की बाढ़ जैसी आ गई है. अब एक वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. दरअसल, एक कपल अपने घर पर रोमांस कर रहा था और उसने लाइट ऑफ नहीं की थी और ना ही पर्दा लगाया था. इस कपल के प्राइवेट मोमेंट को पड़ोसियों ने कैप्चर कर लिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कपल के प्राइवेट वीडियो के सामने आते ही हंगामा मच गया और लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा है, 'कम से कम लाइट तो ऑफ कर लेते.' एक यूजर ने लिखा है, 'लोगों को प्राइवेसी बनाए रखनी चाहिए.' एक यूजर ने लिखा है, 'कपल को पर्दा लगाना चाहिए था.' एक यूजर ने लिखा है, 'लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए.' इस वीडियो को एक्स पर @bonucci_cyrus नाम के अकाउंट पर शेयर किया गया है.

प्राइवेट वीडियोज को शेयर और फॉरवर्ड करने पर हो सकती है सजा

बताते चलें कि कुछ महीने पर एक होटल के कमरे में कपल के प्राइवेट मोमेंट को लोगों ने सड़क से कैप्चर किया था. इसके बाद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था. अब इस कपल के प्राइवेट वीडियो को पड़ोसियों ने वायरल किया है. जबकि ऐसा करना जुर्म है. किसी के प्राइवेट मोमेंट को उसकी बिना सहमति से रिकॉर्ड करना या सोशल मीडिया पर शेयर कर अपराध है. ऐसा करने पर जेल और जुर्माना या दोनों हो सकता है. इसके बाद भी लोग सुधर नहीं रहे हैं और इस तरह से वीडियोज और फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर और फॉरवर्ड कर रहे हैं. इस तरह के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं.

