एनिमल विवाद पर रणबीर कपूर के बचाव में उतरीं दीपिका चिखलिया, साई पल्लवी की कास्टिंग पर कही ये बात

रामायण के ट्रेलर रिलीज के बाद पुरानी ‘सीता’ यानी दीपिका चिखलिया ने रणबीर कपूर और साई पल्लवी की कास्टिंग का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि एक्टर्स को एक फिल्म के आधार पर जज नहीं किया जाना चाहिए.

रणबीर कपूर के बचाव में उतरीं दीपिका चिखलिया

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही पौराणिक फिल्म ‘रामायण’ का जब से ब्रह्म मुहूर्त पर ट्रेलर रिलीज हुआ है, तब तक यह सोशल मीडिया और फिल्म गलियारों में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बनी हुई है. ट्रेलर को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच, रामानंद सागर की ऐतिहासिक ‘रामायण’ में मां सीता का अमर किरदार निभाने वाली दिग्गज अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने इस फिल्म पर खुलकर अपनी राय रखी है. उन्होंने फिल्म के विशाल लेवल की तारीफ की है और रणबीर कपूर को भगवान राम के रूप में कास्ट किए जाने पर हो रही आलोचनाओं का भी मुंहतोड़ और तार्किक जवाब दिया है.

रणबीर कपूर का किया सपोर्ट

एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए दीपिका चिखलिया ने इस प्रोजेक्ट की भव्यता पर बात की. उन्होंने कहा कि यह फिल्म कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सिनेमाटिक अंडरटेकिंग है जिसका बजट करीब 4000 करोड़ रुपये है. मेकर्स इसे एक बिल्कुल ही ग्रैंड और ग्लोबल लेवल पर दर्शकों के सामने लाने की तैयारी कर रहे हैं.

फिल्म में रणबीर कपूर के भगवान राम के लुक और उनके पास्ट प्रोजेक्ट्स को लेकर सोशल मीडिया पर हो रहे बहस पर दीपिका ने उनका खुलकर समर्थन किया. लोगों द्वारा रणबीर की पिछली फिल्म ‘एनिमल’ का हवाला देकर उनकी आलोचना करने पर दीपिका ने दो टूक कहा कि हमें किसी भी अभिनेता को उसकी सिर्फ एक परफॉर्मेंस या एक फिल्म के आधार पर जज नहीं करना चाहिए. उन्होंने बहुत ही सुलझी हुई बात कहते हुए कहा, "हम एक्टर्स हैं, और एक कलाकार के रूप में हमें अलग-अलग तरह के किरदार निभाने के मौके मिलते हैं, जो इस पेशे की सबसे खूबसूरत बात है."

दीपिका ने आगे तर्क देते हुए कहा कि जो अभिनेता ‘बर्फी’ जैसी मासूम फिल्म कर सकता है, वही ‘एनिमल’ जैसी इंटेंस फिल्म भी कर सकता है और अगर कोई ‘एनिमल’ में काम कर चुका है, तो वह भगवान राम का पवित्र किरदार भी पूरी शिद्दत से निभा सकता है. उन्होंने रणबीर को भाग्यशाली बताते हुए कहा कि उन्हें अपने करियर में इतने अलग- अलग रोल निभाने का अवसर मिल रहा है.

साई पल्लवी की जमकर की तारीफ

इसके अलावा, फिल्म में माता सीता का किरदार निभा रही साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी की कास्टिंग और उनकी एक्टिंग पर भी दीपिका ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि उन्होंने साई का काम साउथ की फिल्मों में देखा है और वह एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं. दीपिका ने स्पष्ट किया कि वह कभी भी किसी दूसरे कलाकार के प्रोजेक्ट के बारे में कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि एक अच्छा कलाकार अपनी मेहनत से किरदार में पूरी तरह फिट हो जाता है.

हालांकि, इससे पहले दिए गए अपने एक बयान को याद करते हुए उन्होंने कहा था कि तुलसीदास की रामायण के अनुसार सीता जी के शारीरिक वर्णन को लेकर कुछ मानक तय हैं, और अगर साई उन पर खरी उतरती हैं तो यह बहुत अच्छी बात है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.