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King: प्रेग्नेंसी में भी कमरतोड़ मेहनत कर रही हैं दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान के साथ लीक हुईं तस्वीरें

Deepika Padukone Spotted with Shah Rukh Khan on King Set: सोशल मीडिया पर फिल्म किंग के सेट की कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण नजर आ रही हैं. दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंसी के दौरान भी लगातार काम कर रही हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: May 1, 2026 9:37 AM IST

King: प्रेग्नेंसी में भी कमरतोड़ मेहनत कर रही हैं दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान के साथ लीक हुईं तस्वीरें
King: प्रेग्नेंसी में भी कमरतोड़ मेहनत कर रही हैं दीपिका पादुकोण

Deepika Padukone Spotted with Shah Rukh Khan on King Set: अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब बॉलीवुड इंडस्ट्री के कपल रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने अपनी सेकेंड प्रेग्नेंसी का ऐलान किया है. उनकी बेटी दुआ (Dua) डेढ़ साल की हो चुकी है. ऐसे में दोनों अपनी बेटी को एक और भाई या बहन देने की तैयारी कर रहे हैं. हाल ही में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को एक साथ एयरपोर्ट पर देखा गया था. दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के साथ आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था. इसी बीच दीपिका पादुकोण ने फिर से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी है. सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में दीपिका पादुकोण फिल्म किंग के सेट पर नजर आ रही हैं. तस्वीर में दीपिका पादुकोण के साथ-साथ शाहरुख खान भी दिख रहे हैं. सेट पर जैसे ही दीपिका पादुकोण पहुंचीं, वैसे ही शाहरुख खान ने उनका हाथ थाम लिया. इस तस्वीर को देखकर पता चल रहा है कि कैसे शाहरुख खान फिल्म किंग के सेट पर दीपिका पादुकोण का ख्याल रख रहे हैं.

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दीपिका पादुकोण की तस्वीरों ने मचाया हंगामा

सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण की तस्वीरों ने हंगामा मचा दिया है. लोग दीपिका पादुकोण के लिए परेशान हो रहे हैं. फैंस का कहना है कि दीपिका पादुकोण को इस तरह से प्रेग्नेंसी के दौरान काम नहीं करना चाहिए. वहीं कुछ लोग शाहरुख खान को जेंटलमैन बता रहे हैं. फैंस का कहना है कि शाहरुख खान को पता है कि दीपिका पादुकोण का ख्याल कैसे रखना है. दीपिका पादुकोण की तस्वीर देखकर फैंस को ओम शांति ओम की भी याद आ रही है. यही वजह है जो दीपिका पादुकोण की ये तस्वीरें वायरल हो गईं हैं.

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दीपिका पादुकोण के कपड़ों पर गई फैंस की नजर

सोशल मीडिया पर लोग दीपिका पादुकोण के कपड़ों पर भी कमेंट कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि प्रेग्नेंसी के दौरान दीपिका पादुकोण को ऐसे टाइट कपड़े पहनने से बचना चाहिए. हालांकि फैंस दीपिका पादुकोण के लुक की तारीफ भी कर रहे हैं. फैंस का कहा है कि दीपिका पादुकोण जो भी पहनती हैं, कमाल करती हैं. गौरतलब है कि मां बनने की खबर सुनाने के बाद से ही दीपिका पादुकोण के फैंस की उन पर पैनी नजर बनी हुई है. दीपिका पादुकोण जो भी करती हैं फैंस उसके बारे में ही बात करना शुरू कर देते हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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