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रैंप वॉक पर राकेश बेदी ने दिखाया जलवा, फनी और स्वैगी वॉक से जीता फैंस का दिल; Video Viral

Dhurandhar 2 एक्टर राकेश बेदी इन दिनों अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने एक वीडियो को लेकर भी चर्चा में हैं, जिसमें वो रैंप वॉक करते नजर आ रहे हैं. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 23, 2026 10:37 AM IST

रैंप वॉक पर राकेश बेदी ने दिखाया जलवा, फनी और स्वैगी वॉक से जीता फैंस का दिल; Video Viral
राकेश बेदी का रैंप पर जलवा

Rakesh Bedi Ramp Walk Viral Video: मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 'लैक्मे फैशन वीक 2026' (Lakme Fashion Week 2026) का भले ही समापन हो चुका है, लेकिन इस इवेंट से सेलेब्स के वीडियोज और फोटोज जमकर वायरल हो रहे हैं. 19 मार्च 2026 से शुरू हुए इस पांच दिन के फैशन इवेंट में बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत तक की कई मशहूर हस्तियां शामिल हुई और रैंप वॉक पर अपना जलवा बिखेरा. इन सितारों में 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) में जमील जमाली बने एक्टर राकेश बेदी का नाम भी शामिल है. राकेश बेदी (Rakesh Bedi) का रैंप वॉक करते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनका फनी और स्वैगी वॉक देखने को मिल रहा है.

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रैंप पर दिखा राकेश बेदी का जलवा

मुंबई में आयोजित इस इवेंट के स्टाइल मोमेंट्स अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. इन्हीं वीडियोज में एक वीडियो राकेश बेदी का भी है, जो इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है. दरअसल, 'धुरंधर 2' की सफलता के बीच राकेश बेदी भी 'लैक्मे फैशन वीक 2026' (Rakesh Bedi In Lakme Fashion Week 2026) का हिस्सा बने और रैंप वॉक पर फनी और स्वैगी वॉक करते दिखे. वायरल हो रही वीडियो में राकेश बेदी ब्लू शर्ट और मैचिंग पैंट के साथ नजर आ रहे हैं. वहीं शर्ट के ऊपर एक्टर ने हाफ जैकेट कैरी किया हुआ था.

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राकेश बेदी का फनी अंदाज वायरल

वीडियो में राकेश बेदी (Rakesh Bedi) और एक्टर और डायरेक्टर राकेश रोशन (Rakesh Roshan) को साथ में रैंप वॉक करते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान जैसे ही दोनों टॉप पर पहुंचते हैं राकेश बेदी अपना बेहद फनी अंदाज दिखाते और फीमेल मॉडल्स की नकल करते हुए पाउट बनाते हैं और पोज देते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं. 'धुरंधर 2' स्टार का ये वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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जमील जमाली बन लूटा फैंस का दिल

आपको बता दें कि, आदित्य धर की 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' में राकेश बेदी को जमील जमाली के किरदार में देखा गया था. एक्टर ने फिल्म में बेहद शानदार काम किया है और अपने किरदार से हर किसी का दिल जीत लिया है. हालांकि, फैंस को झटका तब लगता है जब फिल्म में एक्टर के एक सबसे गहरे राज से पर्दा उठता है, जिसे जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी.

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'धुरंधर 2' रिलीज के बाद से ही हर तरफ छाई हुई है. थिएटर्स में इसे इतना पसंद किया जा रहा है कि, टिकट के लिए मारा-मारी मची हुई है. फिल्म ने रिलीज के महज 4 दिन में ही 450 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Dhurandhar 2 Entertainment News Rakesh Bedi Trading News