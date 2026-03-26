Dhurandhar 2: 23 साल की उम्र में कराची आया और... अब जाकर हटा असली हमजा की पहचान से पर्दा, नाम जानकर लगेगा सदमा

Who is real Dhurandhar: सोशल मीडिया पर एक रील तेजी से वायरल हो रही है. इस रील में बताया गया है कि असली हमजा कौन था जो कि सालों पहले पाकिस्तान में जाकर बस गया था. इस शख्स के बारे में जानकर आपको सदमा लग जाएगा.

Who is real Dhurandhar: संजय दत्त (Sanjay Dutt), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) इस समय फैंस के दिलों पर राज कर रही है. फिल्म को देखने के लिए लोग सिनेमाघरों के बाहर लंबी लंबी लाइन्स लगा रहे हैं. यही वजह है जो 7 दिनों में ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' 1000 करोड़ क्लब में एंट्री करने के लिए तैयार हो गई है. हालांकि अब भी लोगों के दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा है. फैंस जानना चाहते हैं कि क्या सच में हमजा नाम का कोई शख्स इस तरह से पाकिस्तान में घुसा था. क्या सच में ये कहानी एक असली इंसान की है, अगर ऐसा है तो वो शख्स आखिर कौन है. इस तरह के कई सवाल फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के फैंस के दिमाग में घूम रहे हैं. अगर आप भी इन लोगों में से एक हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के असली हमजा के बारे में बताने वाले हैं जिसने पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए खुद को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया था.

कौ है फिल्म' धुरंधर 2' का असली हमजा

सोशल मीडिया पर एक पुरानी रील वायरल हो रही है, इस रील में बताया गया है कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की कहानी किस शख्स पर आधारित है. इस रील में दावा किया गया है कि सौरभ सिंह नाम का एक शख्स सालों पहले पाकिस्तान के कराची शहर में आया था. वो उस समय केवल 23 साल का था. आते ही सौरभ सिंह ने पाकिस्तान में नौकरी करनी शुरू कर दी. इतना ही नहीं, सौरभ सिंह ने समय के साथ पाकिस्तान की एक औरत के साथ शादी भी कर ली. इंडिया में सौरभ सिंह को ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है. सालों तक सौरभ सिंह ने पाकिस्तान में पहचान बदलकर जासूसी की थी.

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की वजह से बौखलाया पाकिस्तान

अब सौरभ सिंह की ये रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. लोग दावा कर रहे हैं कि सौरभ सिंह ही असली हमजा है जिसकी कहानी धुरंधर में दिखाई गई है. अब ये दावा सच है या नहीं ये तो हम नहीं बता सकते. हालांकि इस रील ने एक बार फिर से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. बता दें कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की रिलीज के बाद से पाकिस्तान में अफरातफरी मच गई है. पाकिस्तान की पुलिस अब बिना मतलब में सड़क पर इंडियन जासूस खोजते नजर आ रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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