Dhurandhar 2: क्या सच में नवाज शरीफ की हुई रणवीर सिंह की फिल्म में एंट्री? तस्वीर देखकर लगा फैंस को सदमा

Former Pakistani PM Nawaz Sharif in Dhurandhar 2: सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों को देखकर कहा जा रहा है कि फिल्म में नवाज शरीफ ने काम किया है.

Former Pakistani PM Nawaz Sharif in Dhurandhar 2: फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने आते ही बवाल मचा दिया है. द केरल स्टोरी 2 और अस्सी जैसी फिल्में 'धुरंधर द रिवेंज' की रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस से गायब हो गई हैं. आदित्य धर ने बहुत ही सोच-समझकर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को बनाया है. यही वजह है जो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के एक एक सीन में रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), आर माधवन (R Madhavan) और सारा अर्जुन (Sara Arjun) ने बवाल मचा दिया है. हालांकि फिल्म अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) को भाव नहीं दिया गया है. अक्षय खन्ना के अलावा फिल्म में और भी कई सितारे नजर आए हैं. खबर तो ये भी आ रही है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में पाकिस्तान के पीएम रह चुके नवाज शरीफ की एंट्री हो गई है. सोशल मीडिया पर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में हमजा, नवाज शरीफ के साथ बैठा नजर आ रहा है, हमजा ने भी नवाज शरीफ की जीत का जश्न मनाया है.

आखिर कौन है फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में दिखने वाला नवाज शरीफ?

इस सीन को देखकर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के फैंस भी कंफ्यूज हो गए हैं. आम जनता को लग रहा है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में काम करने के लिए खुद नवाज शरीफ आए हैं. अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप गलत हैं. भला नवाज शरीफ पाकिस्तान को नाराज करके भला फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में काम क्यों करेंगे. नवाज शरीफ का तो करिदार एक एक्टर ने निभाया है जिनका नाम मसूद अमरोही (Mashhoor amrohi) है. मसूद अमरोही नवाज शरीफ के किरदार मे इतना जंचे हैं कि लोग उनको देखते ही रह गए हैं. यही वजह है जो बहुत से लोग बॉलीवुड के इस एक्टर को खुद नवाज शरीफ ही समझ बैठे. इससे पता चलता है कि आदित्य धर ने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को बनाने के लिए कितनी रिसर्च की है.

क्यों देखी जानी चाहिए फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज'?

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में आदित्य धर ने कई खतरनाक चेहरे दिखाए हैं और किसी को पता नहीं चला. असल जिंदगी में अगर इन किरदारों की बात की जाने लग जाए तो हंगामा ही मच जाएगा. हालांकि आदित्य धर ने एक बड़ा रिस्क ले डाला है. यही वजह है जो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को देखने के लिए फैंस उमड़ रहे हैं. बाकी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कहानी जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more