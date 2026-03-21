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Dhurandhar 2: वो चुप नहीं बैठेगा... एक बार फिर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाएगा हमजा? तीसरे पार्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट

Aditya Dhar Ranveer Singh Dhurandhar 3 Update: अर्जुन रामपाल, आर माधवन, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने इस समय बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रखा है. इसी बीच इस फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 21, 2026 9:39 AM IST

Dhurandhar 2: वो चुप नहीं बैठेगा... एक बार फिर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाएगा हमजा? तीसरे पार्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट
Is Dhurandhar 2 a real story?

Aditya Dhar Ranveer Singh Dhurandhar 3 Update: पहले पार्ट की तरह ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) भी नोट छापने की मशीन बन चुकी है. वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 300 करोड़ रुपए का बिजनेस 2 दिनों में ही कर डाला है. वहीं लोग अब भी लंबी लंबी लाइन्स लगाकर इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने के लिए जा रहे हैं. फिल्म में आर माधवन (R Madhavan), रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) के काम को काफी पसंद किया जा रहा है. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. फिल्म के रिलीज से ठीक पहले आदित्य धर ने कहा था कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' खत्म होने के बाद भी थिएटर न छोड़ें क्योंकि फिल्म खत्म होने के बाद वो एक राज खोलने वाले हैं. लोग ने आदित्य धर को सीरियसली नहीं लिया और फिल्म छोड़कर चले गए. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आदित्य धर की बात सुनी और रुकने का फैसला किया.

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फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर क्या कह रहे हैं लोग?

अब दावा किया जा रहा है कि आदित्य धर और रणवीर सिंह फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के एक और पार्ट को बनाने की तैयारी कर रहे हैं. दरअसल फिल्म के आखिर में दिखाया गया है कि हमजा के इंडिया आने के बाद किस तरह से हंगामा मचा. इस सीन में जिस पुलिस अफसर ने हमजा को पकड़ा था वो देश के नेता के साथ भिड़ता नजर आ रहा है. वो दावा कर रहा है कि हमजा को फंसाने के लिए वो हाई कमीशन तक जाने वाला है. ये बात सुनकर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है. वहीं हमजा ने उजैर बलूच को इंडिया का स्पाई साबित कर दिया है. ऐसे में माना जा रहा है कि 'धुरंधर' का एक और पार्ट आने वाला है.

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फिल्म' धुरंधर 3' की क्या हो सकती है कहानी?

अब ये तो हर कोई जानता है कि इंडिया आने के बाद भी हमजा का दिल पाकिस्तान में ही अटका हुआ है. हमजा की पत्नी और बेटा अब भी पाकिस्तान में है. वो चाहकर भी अपनी मां और बहन के पास नहीं जा पा रहा है. उसने वादा किया है कि वो एक और मिशन पर जाने वाले हैं. वहीं फिल्म का ये आखिरी सीन... साफ पता चल रहा है कि इस समय आदित्य धर के दिमाग में कुछ तो खिचड़ पक रही है. दावा किया जा रहा है कि अपनी पत्नी और बच्चे को हासिल करने के लिए इस बार हमजा पकिस्तान में एंट्री करेगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Aditya Dhar Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt