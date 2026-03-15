Dhurandhar 2 First Review: क्या सच में पैसा वसूल है रणवीर सिंह की फिल्म? Danish Pandor ने रिलीज से पहले दिया तगड़ा रिव्यू

Danish Pandor review of Ranveer Singh Aditya Dhar film Dhurandhar 2: रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के रिलीज में अब ज्यादा समय नहीं है. इसी बीच फिल्म में नजर आए एक्टर दानिश पंडोर ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का रिव्यू देकर हंगामा मचा दिया है.

Danish Pandor review of Ranveer Singh Aditya Dhar film Dhurandhar 2: आदित्य धर एक बार फिर से रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna), आर माधवन (R Madhavan) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) की किस्मत चमकाने वाले हैं. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. लोग फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को देखने के लिए बेताब हो रहे हैं, यही वजह है जो रिलीज से पहले ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की जबरदस्त एडवांस बुकिंग चल रही है. धुरंधर के रिलीज होते ही ये बात साफ हो चुकी थी कि फिल्म का दूसरा पार्ट भी हिट होने वाला है. हालांकि अब भी लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में क्या देखने को मिलने वाले हैं. ऐसे में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' स्टार दानिश पंडोर ने अपने फैंस की जिग्यासा का हल निकाल दिया है. कुछ समय पहले ही दानिश पंडोर ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का रिव्यू देकर बवाल खड़ा कर दिया है.

दानिश पंडोर ने दिया धुरंधर 2 का रिव्यू

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के बारे में IANS से बात करते हुए दानिश पंडोर ने कहा, मैं कसम खाकर बोल सकता हूं कि फिल्म के दूसरे पार्ट में बहुत कुछ है देखने के लिए. फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत जबरदस्त है. आदित्य धर ने इस फिल्म को बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा है. मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम गोपाव वर्मा आदित्य धर को लेकर बहुत सही थे. वो एक शानदान इंसान हैं. आपको शायद नहीं पता होगा कि आदित्य धर राम गोपाल वर्मा के बहुत बड़े फैन हैं. उन्होंने फिल्म शिवा करीब 13-15 बार तो देखी ही होगी. आदित्य धर अब आर माधवन और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के कैप्टन बन चुके हैं. मैं जितनी बार आदित्य धर को धन्यवाद कहूं उतना कम है. आदित्य धर ने मुझे धुरंधर में कास्ट करके जिंदगी बदल दी है.

रणवीर सिंह के बारे में दानिश पंडोर ने कही ये बात

इस दौरान दानिश पंडोर ने रणवीर सिंह के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, रणवीर सिंह बहुत अच्छे हैं. उनकी एनर्जी बहुत कमाल है. उन्होंने फिल्म के सेट पर मेरा बहुत ख्याल रखा है. मैंने फिल्म में करीब 94 प्रतिशत सीन्स रणवीर सिंह के साथ ही फिल्माए हैं. वो एक शानदार एक्टर हैं. वो मुझे सीन्स के दौरान इनपुट्स भी दिया करते थे. वो अपने साथ खड़े स्टार को शाइन करने का मौका देते हैं. मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि वो अपने काम को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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