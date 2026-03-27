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Dhurandhar 2: रहमान डकैत को कर दिया जिंदा... एक्जाम पेपर में पूछे गए 'धुरंधर 2' के किरदारों पर सवाल, तस्वीर देखकर चकराएगा दिमाग

Dhurandhar 2 questions asked in exam: सोशल मीडिया पर एक एक्जाम पेपर की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. हाल ही में एक एक्जाम में फिल्म धुरंधर 2 के किरदारों को लेकर सवाल पूछे गए हैं. ऐसा होते ही फैंस के बीच हंगामा मच गया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 27, 2026 2:28 PM IST

Dhurandhar 2: रहमान डकैत को कर दिया जिंदा... एक्जाम पेपर में पूछे गए 'धुरंधर 2' के किरदारों पर सवाल, तस्वीर देखकर चकराएगा दिमाग
एक्जाम पेपर में पूछे गए 'धुरंधर 2' के किरदारों पर सवाल

Dhurandhar 2 questions asked in exam: रणवीर सिंह (Ranveer Singh), आर माधवन (R Madhavan), संजय दत्त (Sanjay Dutt) की फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रखा है. एक हफ्ते में ही इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म की कमाई देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि फैंस के बीच इसका कितना क्रेज है. लोग अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) और सारा अर्जुन (Sara Arjun) की एक्टिंग की भी खूब तारीफ कर रहे हैं. हाल ये हो चुका है कि पुलिस और वकील थिएटर जा जाकर ये फिल्म देख रहे हैं. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' को लेकर एक और बड़ा अपडेट आ रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' के सवाल अब एक्जाम में आने लगे हैं. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर को देखकर आपको भी सदमा लग जाएगा. इस एक्जाम पेपर्स में सवाल सेट करने के लिए फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' के किरदारों का इस्तेमाल किया गया है.

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फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' के फैंस को लगा सदमा

इस एक्जाम पेपर में हमजा से लेकर रहमान डकैत तक के नाम का इस्तेमाल किया गया है. इस तस्वीर को देखकर फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' के फैंस को सदमा लग गया है. लोग कह रहे हैं कि पेपर बनाने के चक्कर में एक्जामिनर ने रहमान डकैत तक को जिंदा कर दिया है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के किरदारों का नाम पेपर में देखकर लोगों को सदमा लग गया है. अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

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फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' की हो रही है छप्परफाड़ कमाई

फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' ने इस समय बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रखा है. फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' ने 8 दिनों में 1088 करोड़ रुपए छाप डाले हैं. लोगों के बीच फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब मेरठ के एसपी अपनी टीम के साथ फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' देखने पहुंचे थे. लोग रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' में बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं. माना जा रहा है कि आने वाले समय में फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' की कमाई ऐसे ही बने रहने के आसार हैं. फिलहाल कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' को टक्कर नहीं देने वाली है. ऐसे में फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' के पास छप्परफाड़ कमाई करने का पूरा मौका है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Arjun Rampal Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt