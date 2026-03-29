'अमीर देखा नहीं, भीख मांगना शुरू...' Dhurandhar 2 के हिट होते ही ल्यारी के लोगों ने मांगा प्रॉफिट में हिस्सा, सोशल मीडिया पर मचा कोहराम

Lyari people ask Aditya Dhar to Share profit: सोशल मीडिया पर ल्यारी के लोगों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ल्यारी के लोग आदित्य धर से धुरंधर 2 का प्रॉफिट बांटने के लिए कह रहे हैं.

Lyari people ask Aditya Dhar to Share profit: इस समय हर कोई आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) के बारे में बात कर रहे है. फिल्म में रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), आर माधवन (R Madhavan), संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने मिलकर ऐसी खिचड़ी पाई है कि इसकी खुशबू पाकिस्तान तक पहुंच गई है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के रिलीज होते ही पाकिस्तान भी हाय तौबा मचनी शुरू हो गई है. कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी. इस वीडियो में पाकिस्तान की सड़कों पर जासूस तलाशते दिखे थे. इससे पता चलता है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की गूंज पाकिस्तान तक जा पहुंची है. इसी बीच पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को देखने के बाद ल्यारी के लोगों ने एक बार फिर से कानाफुसी शुरू कर दी है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. इस वीडियो में ल्यारी के लोग आदित्य धर से धुरंधर 2 के प्रॉफिट में हिस्सेदारी मांगते नजर आ रहे हैं.

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर क्या बोल रहे हैं ल्यारी के लोग?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के बारे में बात करते हुए एक आदमी ने कहा, आदित्य धर ने ल्यारी के नाम पर इतना नोट कमा लिया है. अब आदित्य धर को ल्यारी के लोगों के साथ फिल्म के प्रॉफिट का आधा हिस्सा शेयर करना चाहिए, ताकि यहां की गरीबी दूर की जा सके. यहां सड़कें बनाई जा सके. पाकिस्तान से सामने आ रहे इस वीडियो को देखने के बाद इंडिया की तरफ से भी रिएक्शन आ रहा है. लोग अब लारी के लोगों को ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

ल्यारी के लोगों से क्या कह रहे हैं इंडियावाले

एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, भाई अगर हम हिंदुस्तानी तुम्हें पैसा दे भी दे तो भी सारा पैसा आर्मी का जाएगी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा जो भी विदेश से लोन पैसा तुम्हारे लिए आता है वह सब आर्मी खा जाती है. एक दूसरे यूजर ने लिखा, ये लोग हमेशा भिखारी रहेंगे.जहां अमीर लोग देखे पैसे मांगने शुरू कर दिए. एक और यूजर ने लिखा, बिल्कुल ल्यारी वालो को कुछ पैसे देने चाहिए... लेकिन वह केवल ल्यारी को डेवलपमेंट में लाए और हां.... धुरंधर का टैग भी लगवा लें. एक और यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, बाप को बाप नहीं बोलते साले पड़ोसी को चाचा बोलते है ये पाकिस्तानी लोग.... एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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