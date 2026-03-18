'हर जख्म का जवाब...' Dhurandhar 2 की रिलीज से पहले मेजर इकबाल ने दिखाए तेवर, दुश्मनों की खाल में भरेंगे भूसा?

Major Iqbal aka Arjun Rampal on Dhurandhar 2: रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' आज सिनेमाघरों में बवाल मचाने वाली है. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल ने एक बड़ा बयान दे दिया है.

Major Iqbal aka Arjun Rampal on Dhurandhar 2: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) आज बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इस फिल्म में एक बार फिर से रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) और आर माधवन (R Madhavan) जैसे सितारे बवाल मचाने वाले हैं. फैंस लंबे समय से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की रिलीज का इंतजार कर रहे थे. अब वो समय आ चुका है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की टीम भी ये बात अच्छे से जानती है कि लोगों के बीच फिल्म को लेकर कितना क्रेज है. यही वजह है जो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के सितारों ने इस आग को भड़काना शुरू कर दिया है. महीनों से शांत बैठे अर्जुन रामपाल का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले आता है. कुछ समय पहले ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके सनसनी मचा दी है. इस पोस्ट में अर्जुन रामपाल ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का एक शानदार पोस्टर शेयर किया है.

अर्जुन रामपाल ने लिखी ये बात

इस पोस्टर को शेयर करते हुए अर्जुन रामपाल ने लिखा, 'हर जख्म का जवाब मिलेगा. आज ही अपनी टिकट बुक कीजिए. गुड़ी पाड़वा, ईद और Ugadi के मौके पर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' 19 मार्च को रिलीज की जा रही है.' इस पोस्ट में अर्जुन रामपाल ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के बाकी सितारों को भी टैग किया है. अर्जुन रामपाल की ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. लोगों को समझ में आ गया है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में सबको एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिलने वाला है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर चर्चा और भी तेज हो गई है.

वेकेशन पर हैं अर्जुन रामपाल

3 दिन पहले ही अर्जुन रामपाल को उनके परिवार के साथ वेकेशन पर जाते हुए देखा गया था. जिसके बाद अर्जुन रामपाल ने अपने परिवार के साथ कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं. कहना गलत नहीं होगा कि अर्जुन रामपाल ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की रिलीज से पहले जमकर आराम किया है. धुरंधर के हिट होने के बाद तो जैसे अर्जुन रामपाल गायब ही हो गए थे. हालांकि फिल्म में अर्जुन रामपाल के किरदार मेजर इकबाल को खूब पसंद किया गया था. अब दूसरे पार्ट में फैंस जानेंगे कि मेजर इकबाल अपने दुश्मनों का क्या हाल करने वाले हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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