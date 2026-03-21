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Dhurandhar 2: रणवीर को फिर नहीं मिला भाव... रहमान डकैत के बाद सारी लाइमलाइट लूट ले गया उजैर बलूच, मीम्स की आई बाढ़ लेकिन क्यों?

Dhurandhar 2 Uzair Baluch aka Danish Pandor gonig viral: फिल्म धुरंधर की रिलीज के समय हर कोई रहमान डकैत के बारे में बात कर रहा था. इस बार रहमान डकैत के चचेरे भाई उजैर बलूच ने हंगामा मचा रखा है. चलिए जानते हैं कि हमजा की जगह उजैर बलूच कैसे सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 21, 2026 11:54 AM IST

Dhurandhar 2: रणवीर को फिर नहीं मिला भाव... रहमान डकैत के बाद सारी लाइमलाइट लूट ले गया उजैर बलूच, मीम्स की आई बाढ़ लेकिन क्यों?
Dhurandhar 2 Uzair Baluch viral

Dhurandhar 2 Uzair Baluch aka Danish Pandor going viral: आदित्य धर (Aditya Dhar) इस समय फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) के जरिए बॉक्स ऑफिस की दुनिया पर राज कर रहे हैं. सिनेमाघर से बाहर आने वाले हर शख्स की जबान पर केवल आर माधवन (R Madhavan), रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) जैसे सितारों का ही नाम है. अब ये तो होना ही था आदित्य धर ने फिल्म पर इतनी गहराई से काम किया है कि लोग भी हैरान रह गए हैं. धुरंधर की रिलीज के समय भी ऐसा ही हुआ था. पार्ट वन के रिलीज के बाद रहमान डकैत ने हंगामा मचा दिया था. उस दौरान किसी ने भी हमजा को भाव नहीं दिया था. यही वजह है जो पार्ट 2 में मेकर्स ने रहमान डकैत की जगह रणवीर सिंह को दे दी. आदित्य धर को लगा होगा शायद रहमान डकैत की जगह लेने के बाद लोगों की नजर हमजा पर पड़ जाएगी. हालांकि ऐसा नहीं हुआ. दूसरे पार्ट में तो सारी लाइमलाइट रहमान डकैत का चचेरा भाई उजैर बलूच ले गया. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया ट्रैंड से इस बात का सबूत है.

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क्यों वायरल हो रहे हैं उजैर बलूच के मीम्स?

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के क्लाइमेक्स में दिखाया गया है कि हमजा की पोल पाकिस्तान में खुल जाती है. ऐसे में भारत की सरकार के पास हमजा को बचाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है. ऐसे में अजय सान्याल फोन करके दावा करता है कि कैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लान को बेचा जा रहा है. ऐसा होते ही पाकिस्तान के इस अफसर की हालत खराब हो जाती है. ये आदमी ऐलान करता है कि हमजा को रिहा किया जाता है क्योंकि वो एक पाकिस्तानी है. ऐसा होने से पहले ये ऑफिशियल दावा करता है कि पूरे पाकिस्तान में ये खबर फैल चुकी है कि एक जासूस पकड़ा गया है. अब उसकी जगह किसे बली का बकरा बनाया जाएगा. ये बात सुनते ही हमजा उजैर बलूच का नाम लेता है. फिल्म में दिखाया गया है कि उजैर बलूच बिना कुछ करे धरे इंडियन स्पाई बन गया.

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विलेन होकर भी उजैर बलूच से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं लोग?

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के क्लाइमेक्स को देखकर फैंस ने अपना माथा पीट लिया है. यही वजह है जो रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की रिलीज के बाद से ही उजैर बलूच वायरल हो रहा है. लोग लगातार उजैर बलूच के नाम के मीम्स बना रहे हैं. लोग उजैर बलूच को बेचारा बता रहे हैं जिसे पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो गया. फिल्म में हमजा दावा करता है कि उसने उजैर बलूच को बचाकर ही इसलिए रखा है ताकि उसे फंसा सके. अब उजैर बलूच के मीम्स वायरल हो रहे हैं जिसके बैकग्राउंड में गाना चल रहा है भोला भाला था सीधा साथा था...वहीं कुछ लोग अपनी किस्मत की तुलना उजैर बलूच से कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि उजैर बलूच के साथ हमजा ने बहुत गलत किया है. हालांकि यहां पर उजैर बलूच पर लोग हंस भी रहे हैं.

आखिर क्यों नहीं मिल रहा है हमजा को भाव?

अब आप सोच रहे होंगे कि पहले पार्ट में रहमान डकैत हीरो बन गया. इस बार उजैर बलूच के मजे आ गए. भला कोई हमजा को भाव क्यों नहीं दे रहा है? अब हमजा को भाव कैसे मिलेगा? हमजा ने दिमाग से ये खेल खेला है. उसने पहले से ही सब सोच रखा था. हमजा के आसपास के लोग उसके हाथ की कठपुलती थे. वहीं दूसरी तरफ उजैर बलूच के साथ लोग इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं. आज की दुनिया में लोग आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं. यही वजह है जो उजैर बलूच सोशल मीडिया पर छा गया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Aditya Dhar Danish Pandor Dhurandhar 2 Ranveer Singh